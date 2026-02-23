Популярни
»
Веласкес изгледа на живо загубата на Лудогорец на "Колежа"

  • 23 фев 2026 | 20:51
  • 4129
  • 1

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес изгледа двубоя между Ботев (Пловдив) и Лудогорец от трибуните на стадион "Христо Ботев". "Канарчетата" спечелиха с 2:1, а наставникът на "сините" със сигурност е останал доволен, тъй като неговият отбор вече има преднина от 10 точки на върха в класирането.

Точни за отбора на Лъчезар Балтанов бяха Николай Минков (48') и Карлос Алгара (90+3'), докато за разградчани Идан Нахмиас (81') отбеляза единственото попадение. "Жълто-черните" стигнаха до трите точки с човек по-малко на терена, след като в 82-рата минута Никола Солдо получи директен червен картон.

