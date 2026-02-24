Популярни
  2. Футбол свят
  Английски съдия ще свири реванша между Ференцварош и Лудогорец

Английски съдия ще свири реванша между Ференцварош и Лудогорец

  • 24 фев 2026 | 21:24
  • 92
  • 0
Английски съдия ще свири реванша между Ференцварош и Лудогорец

Английският съдия Крис Кавана получи назначение от УЕФА за мача-реванш от плейофния кръг на турнира Лига Европа между унгарския Ференцварош и българския Лудогорец. Първата среща миналия четвъртък в Разград завърши 2:1, а след два дни на стадион „Групама Арена“ ще стане ясно и кой продължава към осминафиналите.

Помощници на Кавана ще бъдат Даниел Кук и Йън Хъсин, а Дарън Ингланд ще бъде четвърти съдия. За системата за видеоповторения (ВАР) ще отговаря Стюърт Атуел, а асистент-ВАР съдия ще бъде Питър Банкс.

Един от най-добрите италиански съдии от началото на 21-и век ще бъде съдийски наблюдател на УЕФА. Това е Джанлука Роки, който освен това е и личен приятел на шефа на европейското футболно съдийство Роберто Розети.

Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал
Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

Дежурен делегат на европейската централа е Родни Писани от Малта.

Кавана се забърка в сериозен скандал само преди две седмици в Англия на мача Астън Вила – Някасъл за купата на страната. Тогавашният му помощник Ник Грийнхол пропусна сериозна засада при гола на Тами Ейбрахам за Вила, а Кавана пожали Люка Дин за грубо влизане срещу Джейкъб Мърфи и не му показа червен картон. Впоследствие обаче той изгони вратаря на Вила Марко Бизот, а най-сериозно се провали, когато очевидна игра с ръка на поне метър в наказателното поле, бе изкарана извън него и отсъди свободен удар. Въпреки тва обаче, УЕФА му гласува доверие и го праща на мачове от елиминациите на европейските турнири.

