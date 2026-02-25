Сам Алардайс: Салах се държи като дете

Сезонът на Мохамед Салах в Ливърпул продължава да предизвиква критики и дебати в Англия. Египетският нападател има само четири гола в Премиър лийг и преминава през един от най-незабележимите си периоди, откакто пристигна на "Анфийлд". Към представянето, което е под обичайното ниво, се прибавиха и няколко спорни епизода. Салах демонстрира публично разочарование в началото на сезона, като дори критикува Арне Слот, и отново беше в центъра на вниманието миналия уикенд, когато се усмихна иронично при смяната си в мача срещу Нотингам Форест.

Поведението не се хареса на бившия английски национален селекционер Сам Алардайс, който отправи остри критики към играча в подкаста No Tippy Tappy Football. „Мохамед Салах трябва да преглътне гордостта си, да седне и да започне да вкарва. Спрете да обвинявате Арне Слот, когато вината за това, че не вкарвате и сте сменен, е ваша. Той не може да бъде разочарован от смяната си, когато не вкарва и не създава положения“, заяви той.

„Изглежда като някакъв ментален блокаж, защото вече не е просто лош период, а целият сезон. Това е притеснение за Ливърпул и за него. Той трябва да спре да показва недоволството си от ситуацията на терена. Отидете, почукайте на вратата на треньора и поговорете с него. Не го правете пред всички; той се държи като дете.“

Въпреки критиките, Салах продължава да бъде една от най-големите фигури в отбора, въпреки че бъдещето му остава неясно. Египетският национал има договор до 2027 г., но отново е свързван с евентуален милионен трансфер в Саудитска Арабия, сценарий, който може да набере сила, ако представянето му на терена не се подобри до края на сезона.

Снимки: Gettyimages