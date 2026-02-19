Популярни
ФИА изпробва нова стартова процедура в Бахрейн

  • 19 фев 2026 | 12:08
  • 479
  • 0

На фона на притесненията на част от пилотите и отборите във Формула 1 относно стартовете с новите задвижващи системи, вчера ФИА започна изпитанията на обновена стартова процедура.

Притесненията на екипите са свързани с турбо лага, който се появи след премахването на MGU-H компонента от задвижващите системи, който реално завърташе турбината при ниски обороти. Сега обаче турбините се завъртат изцяло от газовете, които преминават през нея и са нужни няколко секунди работа на по-високи обороти, за да могат турбините да достигнат нормална скорост.

Поради тази причина, след вчерашната среща на Комисията за Формула 1 към ФИА, стартираха тестове на обновена стартова процедура. Промяна е много малка и просто включва изчакване от пет секунди след нареждането на последната кола на стартовата решетка преди светването на светофарите.

При първия тест на тази нова процедура в края на вчерашния първи тестове ден нямаше никакви проблеми при потеглянето на всички коли. Тези изпитания ще продължат да края на тестовете в Бахрейн и ще се провеждат в края на всяка една сесия. Традиционно последните десет минути на всяка сесия се отделят за тестове на различни системи и процедури на ФИА, така че за отборите това не е загуба на време за подготовка.

