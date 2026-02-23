Популярни
Само Ямаха не бележи прогрес в MotoGP за последната година

  • 23 фев 2026 | 14:01
  • 325
  • 0

Ямаха е единственият производител в MotoGP, който не отбеляза никакъв прогрес в рамките на последните 12 месеца.

До това заключение може да се стигне, ако сравним най-доброто време на всяка една марка от предсезонния тест на пистата „Бурирам“ в Тайланд. Реално Ямаха е единственият производител, който през изминалия уикенд не успя да подобри своя резултат от същия тест преди 12 месеца.

Куартараро: Възстановяването на Ямаха може да отнеме месеци, дори години
Куартараро: Възстановяването на Ямаха може да отнеме месеци, дори години

Най-голям напредък се забелязва в Априлия, където Марко Бедзеки даде време, което беше с 0.392 по-добро от неговото постижение преди година. По този начин италианецът постави и нов рекорд на „Бурирам“, което доказва, че от това негово темпо могат да се правят доста точни заключения.

Марко Бедзеки с рекорд на пистата в последния ден от тестовете
Марко Бедзеки с рекорд на пистата в последния ден от тестовете

Вторият най-голям прогрес принадлежи на Хонда, където има подобрение от 0.205 секунди. В КТМ подобрението е от 0.112, а най-малкият прогрес принадлежи на Дукати, където има подобрение от едва 0.049. В същото време при Ямаха има регрес от 0.086, което донякъде се обяснява с факта, че марката от Ивата прави пълен редизайн на своя мотор, който включва и преминаване към V-образния двигател.

Снимки: Gettyimages

