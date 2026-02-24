Атанас Рибарски обяви групата за двете приятелски срещи със Северна Македония

Юношеският национален отбор на България до 19 години се събра на подготвителен лагер в Сандански. Селекционерът Атанас Рибарски повика група от 22 футболисти, които ще вземат участие в предстоящите контролни срещи срещу Северна Македония.

Списък на националния отбор България U19:



Вратари: Огнян Владимиров (Левски), Преслав Стоянов (Пирин Благоевград)



Защитници: Радослав Палазов (Локомотив Пловдив), Димитър Кичуков (Черно море), Емануил Няголов (Черно море), Иво Мотев (Левски), Борислав Стоичков (Септември), Теодор Гюров (Септември), Даниел Кирилов (Марек), Алекс Тунчев (ЦСКА)



Полузащитници: Мартин Пейчев (Уест Хам), Радостин Стоилов (Левски), Никола Генчев (Септември), Венислав Михайлов (Септември), Стефан Крумов (ЦСКА), Рикардо Фернандеш Николов (Бенфика, Португалия), Божидар Христов (Раперсвил Йона, Швейцария)



Нападатели: Георги Ангелов (Еспаньол), Димитър Мрънков (Локомотив Пловдив), Емилиян Гогев (Славия), Кристиан Михайлов (Черно море), Калоян Пулев (ЦСКА)