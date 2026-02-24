Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България U19
  3. Атанас Рибарски обяви групата за двете приятелски срещи със Северна Македония

Атанас Рибарски обяви групата за двете приятелски срещи със Северна Македония

  • 24 фев 2026 | 15:51
  • 531
  • 0
Атанас Рибарски обяви групата за двете приятелски срещи със Северна Македония

Юношеският национален отбор на България до 19 години се събра на подготвителен лагер в Сандански. Селекционерът Атанас Рибарски повика група от 22 футболисти, които ще вземат участие в предстоящите контролни срещи срещу Северна Македония.

Списък на националния отбор България U19:

Вратари: Огнян Владимиров (Левски), Преслав Стоянов (Пирин Благоевград)

Защитници: Радослав Палазов (Локомотив Пловдив), Димитър Кичуков (Черно море), Емануил Няголов (Черно море), Иво Мотев (Левски), Борислав Стоичков (Септември), Теодор Гюров (Септември), Даниел Кирилов (Марек), Алекс Тунчев (ЦСКА)

Полузащитници: Мартин Пейчев (Уест Хам), Радостин Стоилов (Левски), Никола Генчев (Септември), Венислав Михайлов (Септември), Стефан Крумов (ЦСКА), Рикардо Фернандеш Николов (Бенфика, Португалия), Божидар Христов (Раперсвил Йона, Швейцария) 

Нападатели: Георги Ангелов (Еспаньол), Димитър Мрънков (Локомотив Пловдив), Емилиян Гогев (Славия), Кристиан Михайлов (Черно море), Калоян Пулев (ЦСКА)

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА проведе работна среща с НСА

ЦСКА проведе работна среща с НСА

  • 24 фев 2026 | 15:46
  • 533
  • 2
Съдийската комисия призна за груба грешка в мач от изминалия кръг на efbet Лига

Съдийската комисия призна за груба грешка в мач от изминалия кръг на efbet Лига

  • 24 фев 2026 | 15:21
  • 1545
  • 2
Обявиха съдиите за следващия кръг в efbet Лига

Обявиха съдиите за следващия кръг в efbet Лига

  • 24 фев 2026 | 15:02
  • 895
  • 0
Монтана оправя "нивата"

Монтана оправя "нивата"

  • 24 фев 2026 | 14:52
  • 982
  • 1
Доскорошен нападател на Спартак (Варна) ще играе в Косово

Доскорошен нападател на Спартак (Варна) ще играе в Косово

  • 24 фев 2026 | 14:49
  • 734
  • 0
Трансферният прозорец в България затваря днес - бивши футболисти на Левски и ЦСКА 1948 си намериха отбори

Трансферният прозорец в България затваря днес - бивши футболисти на Левски и ЦСКА 1948 си намериха отбори

  • 24 фев 2026 | 14:45
  • 39845
  • 72
Виж всички

Водещи Новини

Завършват "Арена Варна" догодина, държавата дава 15 млн. евро

Завършват "Арена Варна" догодина, държавата дава 15 млн. евро

  • 24 фев 2026 | 15:59
  • 6896
  • 22
Трансферният прозорец в България затваря днес - бивши футболисти на Левски и ЦСКА 1948 си намериха отбори

Трансферният прозорец в България затваря днес - бивши футболисти на Левски и ЦСКА 1948 си намериха отбори

  • 24 фев 2026 | 14:45
  • 39845
  • 72
11-те на Янтра и Етър   

11-те на Янтра и Етър   

  • 24 фев 2026 | 16:50
  • 83
  • 0
Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

  • 24 фев 2026 | 07:55
  • 21093
  • 0
Лудогорец и трансферно разочарование на "орлите" стигнаха до КАС, ето кога е делото

Лудогорец и трансферно разочарование на "орлите" стигнаха до КАС, ето кога е делото

  • 24 фев 2026 | 14:32
  • 10049
  • 5
Окончателно! Ясно е дали Везенков ще играе за националния отбор

Окончателно! Ясно е дали Везенков ще играе за националния отбор

  • 24 фев 2026 | 16:07
  • 3138
  • 2