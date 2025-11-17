Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България U19
  3. Българският талант Стивън Жерард Гаоте с първи гол за Рен U19 през сезона

Българският талант Стивън Жерард Гаоте с първи гол за Рен U19 през сезона

  • 17 ное 2025 | 17:46
  • 908
  • 1

Българският юношески национал Стивън Гаоте отбеляза своя дебютен гол за отбора на Рен U19 в двубоя срещу Бокузe от 12-ия кръг на френското първенство до 19 години. Това е първо попадение за крилото през този сезон и важна крачка в развитието му във френската академия.

Гаоте, който е роден през 2008 година, пристигна в Рен през миналото лято, след като израсна в школата на Левски. Младият българин продължава да впечатлява с прогреса си и постепенно печели по-голяма роля в състава на юношите на френския клуб.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Официално: Димитър Димитров е новият треньор на Ботев (Пловдив)

Официално: Димитър Димитров е новият треньор на Ботев (Пловдив)

  • 17 ное 2025 | 14:36
  • 9901
  • 29
Бразилска легенда прати поздрави на Бербатов

Бразилска легенда прати поздрави на Бербатов

  • 17 ное 2025 | 14:27
  • 4190
  • 1
Халф на Левски се завръща в родината си

Халф на Левски се завръща в родината си

  • 17 ное 2025 | 13:50
  • 14543
  • 1
ЦСКА направи първи тест на озвучителната система на "Армията"

ЦСКА направи първи тест на озвучителната система на "Армията"

  • 17 ное 2025 | 12:15
  • 13158
  • 51
Тунизиец на линия в ЦСКА 1948

Тунизиец на линия в ЦСКА 1948

  • 17 ное 2025 | 11:36
  • 1197
  • 0
Левски обяви програмата за седмицата

Левски обяви програмата за седмицата

  • 17 ное 2025 | 11:28
  • 1995
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Димитър Димитров е новият треньор на Ботев (Пловдив)

Официално: Димитър Димитров е новият треньор на Ботев (Пловдив)

  • 17 ное 2025 | 14:36
  • 9901
  • 29
Александър Димитров и Георги Русев говорят пред медиите - очаквайте на живо!

Александър Димитров и Георги Русев говорят пред медиите - очаквайте на живо!

  • 17 ное 2025 | 17:36
  • 2031
  • 17
Чакането свърши: Барселона се завръща на “Камп Ноу” още в събота

Чакането свърши: Барселона се завръща на “Камп Ноу” още в събота

  • 17 ное 2025 | 16:20
  • 7226
  • 4
Марчело Абонданца: Нашата голяма цел са Олимпийските игри 2032

Марчело Абонданца: Нашата голяма цел са Олимпийските игри 2032

  • 17 ное 2025 | 12:30
  • 14283
  • 9
Вили Саньол: И ние, и България искаме да завършим квалификациите по-позитивно

Вили Саньол: И ние, и България искаме да завършим квалификациите по-позитивно

  • 17 ное 2025 | 16:47
  • 3330
  • 4
ЦСКА направи първи тест на озвучителната система на "Армията"

ЦСКА направи първи тест на озвучителната система на "Армията"

  • 17 ное 2025 | 12:15
  • 13158
  • 51