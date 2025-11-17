Българският талант Стивън Жерард Гаоте с първи гол за Рен U19 през сезона

Българският юношески национал Стивън Гаоте отбеляза своя дебютен гол за отбора на Рен U19 в двубоя срещу Бокузe от 12-ия кръг на френското първенство до 19 години. Това е първо попадение за крилото през този сезон и важна крачка в развитието му във френската академия.

Гаоте, който е роден през 2008 година, пристигна в Рен през миналото лято, след като израсна в школата на Левски. Младият българин продължава да впечатлява с прогреса си и постепенно печели по-голяма роля в състава на юношите на френския клуб.