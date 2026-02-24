Популярни
  Спартак (Варна)
  2. Спартак (Варна)
  Доскорошен нападател на Спартак (Варна) ще играе в Косово

Доскорошен нападател на Спартак (Варна) ще играе в Косово

  24 фев 2026 | 14:49
Колако Джонсън, който се оказа ненужен в тима на Спартак (Варна) и през зимната пауза прекрати договора си със “соколите”, ще помага на косовски отбор в борбата за спасение в Суперлигата на страната. Либериецът е вече част от тима на ФК Дреница - отбор, който към настоящия момент се бори за оставане в групата.

Припомняме , че нападателят пристигна в Спартак в началото на сезона с големи очаквания, но след хронична контузия в областта на аддукторите изигра само три срещи и ръководството на клуба реши да се раздели с него.

