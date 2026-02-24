Спартак (Вн) решава ребус в движение

Варненските "соколи" от Спартак (Варна) са изправени пред сериозно предизвикателство преди второто си поредно гостуване. След като спечелиха ценна точка на стадион "Лаута" срещу Локомотив (Пловдив), сега тимът се готви за визита на Арда (Кърджали) в петък. Старши треньорът Гьоко Хаджиевски ще трябва да решава кадрови ребус в атака. От състава отпадат двамата основни нападатели – Георг Стояновски, който продължава да лекува контузия от началото на полусезона, и Цветелин Чунчуков, който ще изтърпи наказание от една среща.

В тяхно отсъствие логичен избор за върха на атаката изглежда Петър Принджев. Той е единственият типичен централен нападател в наличния състав, макар че силата му е по-скоро в действията от втора позиция. Привлеченият от Ямбол футболист със сигурност ще бъде мотивиран да направи своя дебют като титуляр. Алтернативен вариант е Даниел Иванов – футболист с по-силен ляв крак, който обичайно действа като дясно крило, но в част от контролните срещи е бил използван и като централен нападател. Решението на Хаджиевски ще бъде ключово за това дали варненци ще успеят да компенсират липсата на основните си реализатори и да измъкнат позитивен резултат от трудното гостуване в Кърджали.



Пламен Трендафилов