Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Привърженици на Спартак (Вн) застанаха зад отбора

Привърженици на Спартак (Вн) застанаха зад отбора

  • 22 фев 2026 | 12:51
  • 449
  • 2
Привърженици на Спартак (Вн) застанаха зад отбора

Въпреки тежките зимни условия в страната, феновете на Спартак (Варна) за пореден път доказаха, че са дванадесетият играч на отбора, подкрепяйки го на стадиона в парк "Лаута" срещу Локомотив (Пловдив). Варненци до момента спечелиха три точки от три срещи в борбата за оцеляване.

Мнозина привърженици на "соколите", пропътували разстоянието до Пловдив, сред които и фракцията "Сини вълци", заляха социалните мрежи, доказвайки своята привързаност към отбора. Други изразиха недоволство от спорните съдийски решения, които оставиха тима при двете гостувания от пролетния полусезон с човек по-малко. "С вас сме навсякъде", "До последен дъх, соколи", гласяха част от емоционалните послания на вярната агитка.

Пламен Трендафилов

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Вихрен се раздели с французин

Вихрен се раздели с французин

  • 22 фев 2026 | 09:41
  • 1271
  • 0
Напечен мач под снежна въпросителна в Бистрица

Напечен мач под снежна въпросителна в Бистрица

  • 22 фев 2026 | 08:00
  • 18824
  • 40
Здрав сблъсък под Аязмото

Здрав сблъсък под Аязмото

  • 22 фев 2026 | 07:37
  • 3984
  • 6
Петров титуляр при загуба от ПСВ

Петров титуляр при загуба от ПСВ

  • 21 фев 2026 | 21:52
  • 1970
  • 0
Величков каза какво е в основата на възхода в ЦСКА и заяви: Класирането не ни задоволява, няма срамна работа

Величков каза какво е в основата на възхода в ЦСКА и заяви: Класирането не ни задоволява, няма срамна работа

  • 21 фев 2026 | 20:23
  • 4362
  • 15
Христо Янев със силни думи за Джони и Любо

Христо Янев със силни думи за Джони и Любо

  • 21 фев 2026 | 20:00
  • 3466
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Берое и Арда, "заралии" без голямата си звезда

11-те на Берое и Арда, "заралии" без голямата си звезда

  • 22 фев 2026 | 13:32
  • 140
  • 0
ЦСКА 1948 почисти терена в Бистрица (снимки)

ЦСКА 1948 почисти терена в Бистрица (снимки)

  • 22 фев 2026 | 11:22
  • 29331
  • 136
Бранител преподписа с Естудиантес и идва под наем в ЦСКА

Бранител преподписа с Естудиантес и идва под наем в ЦСКА

  • 22 фев 2026 | 10:45
  • 13877
  • 21
5 комплекта медали ще бъдат раздадени в последния ден на Милано – Кортина 2026

5 комплекта медали ще бъдат раздадени в последния ден на Милано – Кортина 2026

  • 22 фев 2026 | 07:56
  • 10661
  • 2
Сблъсък на титаните в спор за олимпийското злато в мъжкия хокей

Сблъсък на титаните в спор за олимпийското злато в мъжкия хокей

  • 22 фев 2026 | 07:08
  • 16941
  • 38
Римски амфитеатър в Града на Ромео и Жулиета ще е арена на закриването на Милано - Кортина 2026

Римски амфитеатър в Града на Ромео и Жулиета ще е арена на закриването на Милано - Кортина 2026

  • 22 фев 2026 | 08:42
  • 7581
  • 0