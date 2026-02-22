Привърженици на Спартак (Вн) застанаха зад отбора

Въпреки тежките зимни условия в страната, феновете на Спартак (Варна) за пореден път доказаха, че са дванадесетият играч на отбора, подкрепяйки го на стадиона в парк "Лаута" срещу Локомотив (Пловдив). Варненци до момента спечелиха три точки от три срещи в борбата за оцеляване.

Мнозина привърженици на "соколите", пропътували разстоянието до Пловдив, сред които и фракцията "Сини вълци", заляха социалните мрежи, доказвайки своята привързаност към отбора. Други изразиха недоволство от спорните съдийски решения, които оставиха тима при двете гостувания от пролетния полусезон с човек по-малко. "С вас сме навсякъде", "До последен дъх, соколи", гласяха част от емоционалните послания на вярната агитка.



Пламен Трендафилов