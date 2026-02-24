Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Кажи ми повече с Ламонт Уест

Кажи ми повече с Ламонт Уест

  • 24 фев 2026 | 13:13
  • 467
  • 2

Баскетболистът на Черно море Тича Ламонт Уест е гостът в рубриката на Sportal.bg - "Кажи ми повече". С крилото на "моряците" си поговорихме за неговите съотборници и за него, като той беше в ролята на определящ кой какъв е в отбора.

В повечето случаи американецът използва името на Георги Боянов, но също така намеси Алонзо Гафни, британския национал Джелани Уотсън-Гейл, Иван Карачич, както и Марин Маринов. Най-интересно беше пък споменаването на старши треньора на "моряците" Васил Евтимов.

Той често включваше и своето име, а за да разберете кой е най-забавен в съблекалнята, кой е диджеят там, кой хърка най-силно по време на пътувания, кой е модното бедствие в отбора, кой е най-умният играч, кой е най-добрият певец и кой най-добрият танцьор в Черно море Тича, гледайте нашето видео!

Снимки: Sportal.bg

