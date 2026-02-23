Димитров за привличането на Налбандян: Случи се толкова естествено

Григор Димитров е обграден от свежи треньорски сили, докато се подготвя за предстоящия турнир от сериите ATP 500 в Акапулко.

Бившият номер 3 в ранглистата на ATP и 11-кратен шампион на ниво тур Давид Налбандян наскоро се присъедини към лагера на българина, добавяйки допълнителен опит към отбора, който вече посрещна бившия играч от Топ 20 Ксавие Малис в началото на сезона. За Димитров ранните признаци са окуражаващи, тъй като той работи за преоткриване на най-високото си ниво.

„Познавах ги поотделно и също така помага, когато си играл срещу тях няколко пъти. Хубаво е, когато можеш да се свържеш с някого, срещу когото си играл. Те прекратиха активна кариера от над 10 години, но не е било чак толкова отдавна.



В началото, когато започнах разговори с тях, наистина започнахме да виждаме нещата по подобен начин и можех да се свържа с тях по отношение на времето на кариерата им, контузиите, плана им за игра, мислите и всичко останало. В известен смисъл се случи толкова естествено. В момента все още търсим опора, защото е много ново за всички нас, но нещата са много ясни какво трябва да се направи и как искаме да се справим с играта“, каза Димитров в интервю за ATP Media преди участието си в Акапулко.

Пренастройването идва след разочароващата кампания от 2025 г., по време на която Димитров беше принуден да се оттегли поради внезапна контузия на гръдния кош, докато водеше с два сета срещу Яник Синер на „Уимбълдън“. Това беше неуспех, който го ограничи само до още едно участие, преди да насочи вниманието си към новия сезон.

С една победа от първите си три мача тази година, 34-годишният българин се надява, че завръщането в Акапулко, където вдигна трофея при дебюта си през 2014 г. - може да даде нов тласък на инерцията му.

„Дойдох по-рано. Просто исках да се уверя, че ще стъпя на корта няколко допълнителни часа. Последните месеци бяха малко неравни. Не успях да тренирам толкова, колкото бих искал, нито успях да получа повече мачове“, обясни Димитров, който открива срещу Терънс Атмане в сряда.

Това представяне през 2014 г., в което той победи Анди Мъри в епичен полуфинал от три сета, остава скъп спомен, но Димитров е твърдо фокусиран върху настоящето.

„Винаги ще пазя хубавите спомени. Всеки път, когато стъпваме в един и същи турнир, това е същото състезание, но е нова година. Винаги се опитвам да изградя този нов навик, каквато и да е новата подготовка. Винаги се опитвам да разбера себе си. Надявам се, че ще мога наистина да ги приложа и да се уверя, че се чувствам добре, когато стъпя на корта“, обясни бълтаринът.

Григор Димитров говори за последната си контузия: „Трябваше да променя нещата, независимо дали ми харесваше или не. Това беше по-скоро работа, която трябваше да свърша за себе си, повече от психическа гледна точка. Трябваше да променя много неща и това изигра малка психологическа игра с мен. Нормално е обаче и се опитвам да намеря положителната страна. Никога не съм бил наистина контузен или не съм имал опит да съм далеч от спорта толкова дълго, така че беше изключително ново.“

Снимки: Imago