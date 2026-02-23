Григор Димитров губи позиции в световната ранглиста

Най-добрият български тенисист Григор Димитров падна с две позиции в световната ранглиста на АТР. 34-годишният хасковлия, който загуби в първия кръг на турнира от сериите АТР 500 в Далас (САЩ) преди близо две седмици, заема 44-то място с 1105 точки.

През тази седмица Димитров ще играе на АТР 500 турнира в Акапулко, където негов опонент в първи кръг ще бъде Теренс Атман.

За втората ракета на България Димитър Кузманов няма промяна. Той остава №265 с актив от 204 точки.

Пьотр Нестеров отстъпи с 12 позиции до №499 с 85 точки. Илиян Радулов също пада в класацията - с 14 места до №630 с 57 пункта на сметката му.

Александър Донски направи скок от 20 позиции и вече е 662-ри с 51 точки.

Иван Иванов се изкачи с шест места и вече е №782.

Номер 1 остава шампионът от Откритото първенство на Австралия Карлос Алкарас (Испания) с 13550 точки, пред Яник Синер (Италия) с 10400 точки. На трета позиция остава Новак Джокович (Сърбия) с 5280. В топ 10 има само една промяна – Тейлър Фриц изпревари Феликс Оже-Алиасим и вече е №7 в света.