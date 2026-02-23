Турнирът в Акапулко - страст с мексикански привкус

Днес в Акапулко стартира Откритото първенство по тенис на Мексико, част от категорията ATP 500 на световния мъжки елит. Макар и да имаше спекулации за отмяна на надпреварата, поради извънредното положение в някои райони на страната покрай залавянето и убийството на картелния лидер Немесио Осегера Сервантес “Ел Менчо”, очаква се мачовете да се изиграят по план.

Част от основната схема е и първата ракета на България Григор Димитров, който в първия кръг ще се срещне с французина Теренс Атмане. Евентуален съперник на българина в следващата фаза ще бъде победителят от мача между поставения под №7 Камерън Нори и играещия с "уайлд кард" испанец Рафаел Йодар.

Григор Димитров е шампион в Акапулко от 2014 г., когато българският ас взе “скалповете” на имена като Анди Мъри, Маркос Багдатис и Ернестс Гулбис по пътя към трофея.

Открито първенство на Мексико - тенис емоции в земята на ацтеките

Тенис турнирът в Акапулко е основан през 1993 г., като с годините надпреварата преминава през някои важни промени. До 2000 г. шампионатът се провежда в столицата Мексико Сити, но през 2001 г. официално се мести в Акапулко, където остава и до днес.

Друг любопитен факт е, че отначало надпреварата се провежда на червени кортове, но през 2014 г., когато турнирът е спечелен от Григор Димитров, там дебютира твърдата настилка за игра. Промяната бе стратегическа - да привлече топ играчите, които се подготвят за “Слънчевия дубъл” в Индиън Уелс и Маями.

Турнирът е известен с невероятната си атмосфера и мачовете, които често завършват в малките часове на нощта.

През тази година тенис гладиаторите в Акапулко ще се борят за максимално голяма част от наградния фонд, достигащ сума от почти 2.5 милиона долара. За шампиона са предвидени повече от 460 000 долара и 500 точки за световната ранглиста на ATP, докато подгласникът му ще прибере почти 250 000 долара и 330 точки за ранглистата.

Кои са звездите в Акапулко през тази година?

И през тази година немалко от най-добрите тенисисти в света избраха да пътуват до Мексико, за да се борят за титлата. Поставен под №1 в основната схема е първата ракета на Германия Александър Зверев, следван от играчи като Алекс де Минор, Каспер Рууд, Алехандро Давидович-Фокина, Флавио Коболи, Бен Шелтън и Франсис Тиафо.

Шампионът от 2014 г. Григор Димитров не е сред поставените през този сезон. Най-добрият български тенисист е със сериозно отстъпление в световната ранглиста, като понастоящем той е 44-ти в света.

Шампионите през годините

Испанските легенди Рафаел Надал и Давид Ферер са сред най-успешните тенисисти в историята на турнира, като те са печелили надпреварата по четири пъти.

Четири титли в Акапулко има и друг култов играч, но от 90-те години - австриецът Томас Мустер, който печели първите четири издания на надпреварата между 1993 и 1996 г.

С по два трофея в Акапулко могат да се похвалят имена като Карлос Моя, Николас Алмагро и Хуан Игнасио Чела, а от по-новата генерация тенисисти - Алекс де Минор.

Настоящият шампион в Откритото първенство на Мексико е 25-годишният чех Томаш Махач, който през миналата година спечели в два сета финала срещу Алехандро Давидович-Фокина.

Акапулко - домът на “бавния тенис”

Макар Акапулко да се играе на твърда настилка, той е известен сред професионалистите като един от най-бавните турнири в календара. Комбинацията от специфичното акрилно покритие Plexipave и екстремната крайбрежна влажност превръщат всеки мач в изпитание на волята. Грапавият корт буквално “захапва” топката, отнемайки от хоризонталната ѝ скорост и изпращайки я високо в ребрата на противника.

Влажният, тежък въздух допълнително забавя летежа, превръщайки чистите печеливши удари в трудна задача. В тази среда силовият сервис губи своето предимство, а на преден план излизат тактическото надиграване и физическата издръжливост. Тук не печели този, който удря най-силно, а този, който е готов да остане в разиграването с един удар повече от съперника си - истински шахмат върху тенис корта.

Как се забавляват тенисистите в Акапулко?

Когато не са под светлините на прожекторите в Arena GNP Seguros, тенисистите се оттеглят в луксозния анклав Acapulco Diamante. Тъй като турнирът е организиран на принципа на затворен комплекс, играчите отсядат в мега-курортите на Mundo Imperial, където разполагат с всичко необходимо - от частни плажове и инфинити басейни до голф игрища.

Традиция за Акапулко са екзотичните демонстративни мачове: не е изненада да видите звезди като Алекс де Минор или Гаел Монфис да играят тенис на плаващ корт в залива или директно върху пясъка пред хотел “Pierre”. Тези моменти на релакс са ключови за справяне с напрежението, преди да се върнат към изтощителната жега на официалните кортове.

Диета и сигурност: “Мексиканският риск” под контрол

Във върховия спорт детайлите в храненето са въпрос на победа или загуба, а в Мексико те са и въпрос на сигурност. За да се избегне рискът от неволно поглъщане на забранени субстанции (като кленбутерол, който понякога се среща в местното говеждо месо), организаторите осигуряват на играчите строго контролирано меню.

Акцентът пада върху прясната морска храна, рибата и изобилието от тропически плодове, които помагат за възстановяването на електролитите. Хидратацията в Акапулко е почти религия - тенисистите прекарват свободното си време в ледени бани и физиотерапия, подготвяйки телата си за нощните сесии, които често продължават до ранни зори.

С оглед на бурните събития в Мексико към настоящия момент, можем да се надяваме, че турнирът в Акапулко все пак ще започне и завърши по план, а Григор Димитров ще се доближи до постиженията си отпреди 12 години.

