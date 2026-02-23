Популярни
Турнирът в Акапулко ще се проведе въпреки безредиците в страната

  23 фев 2026 | 16:05
Организаторите на турнира по тенис от сериите АТР 500 в Мексико смятат да проведат турнира, въпреки безредиците, последвали смъртта на най-търсения наркобарон в страната Ел Менчо.

Откритият турнир на Мексико, в който ще участва и най-добрият български тенисист Григор Димитров, започва по-късно днес и ще се проведе в Акапулко. Градът се намира в Гереро, който е един от петте мексикански щати, за които правителството на САЩ предупреди гражданите си да не пътуват заради опасната ситуация.

„Предполагаемото отменяне на събитието поради проблеми със сигурността е невярно. То ще протече по график и операциите по турнира ще се проведат нормално. Оставаме в координация и постоянна комуникация с федералните, щатските и общинските власти при установените протоколи за сигурност“, написаха организаторите, цитирани от BBC.

Григор Димитров ще започне участието си в надпреварата на двойки заедно с Флавио Коболи (Италия), а двамата ще се изправят срещу четвъртите поставени Люк Джонсън (Великобритания) и Ян Желински (Полша) в 3:10 часа българско време тази нощ.

Като опонент на Димитров на сингъл беше изтеглен Терънс Атман (Франция), а двубоят ще се изиграе ден по-късно.

