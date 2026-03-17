Радукану няма да участва в Маями

Бившата шампионка от Откритото първенство на САЩ Ема Радукану се оттегли от тенис турнира в Маями, тъй като продължава възстановяването си от болест, съобщи WTA.

Британската номер 1 Ръдукану, която стигна до четвъртфиналите на турнира във Флорида миналата година, щеше да се класира директно за втория кръг на надпреварата.

23-годишната тенисистка има проблеми с формата и контузии след единствената си титла от Големия шлем в Ню Йорк през 2021, като работи и с различни треньори през това време.

Турнирът в Маями започва във вторник и ще продължи до 29 март.