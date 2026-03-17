Григор Димитров стартира в Маями срещу белгиец, който го победи в Бризбън тази година

  17 март 2026 | 09:16
Най-успешният български тенисист Григор Димитров получи неудобен съперник в първия кръг на турнира от сериите Мастърс 1000 в Маями. Димитров ще се изправи срещу белгиеца Рафаел Колиньон, с който имаше среща в началото на януари тази година на турнира в Бризбън. Тогава Колиньон, който дойде от квалификациите, спечели срещата със 7:6 (7:1), 6:3.

24-годишният Колиньон е 72-и в ранглистата на АТР и до момента няма друг мач срещу Димитров, освен този от подгряващия Откритото първенство на Австралия турнир. Но българската публика имаше възможност да го гледа в мачовете от Световната група за Купа „Дейвис“. Колиньон постигна победи над двете изгряващи български тенис-надежди Иван Иванов и Александър Василев.

При успех над белгиеца, във ввтория кръг Димитров ще срещне номер 13 в схемата Флавио Коболи (Италия). В същата част на схемата са също така Томи Пол и Лоренцо Музети. Карлос Алкарас (Испания) също е в неговата половина на жребия.

Звездният старт на Карлос Алкарас за сезон 2026 може да стане още по-интересен на този турнир в Маями. Играч номер 1 в ранглистата на ATP ще започне преследването на втора титла на тези кортове срещу звездата от NextGen Жоао Фонсека или Фабиан Марожан, които ще си дадат среща в първия кръг на турнира.

Вторият поставен Яник Синер, идващ след победата си в Индиън Уелс, ще започне опита си да вземе и този турнир като се изправи срещу Дамир Джумхур или квалификант в първия си мач. 24-годишният тенисист има баланс от 19-3 в Маями и е стигнал до финала в три от четирите си участия.

