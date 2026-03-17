Тони Надал за Алкарас: Срещу него всички рискуват повече

  • 17 март 2026 | 15:15
Тони Надал, който е баща на бившия лидер в световната ранглиста по тенис Рафаел Надал, отговори на коментарите на своя сънародник Карлос Алкарас за това, че съперниците му играят на възможно най-високо ниво в мачовете срещу него.

След като достигна четвъртия кръг на Индиан Уелс, Алкарас заяви: "Опонентите ми играят на безумно ниво. Чувствам се сякаш имам мишена на гърба си. Може би си мислят, че ако не играят на това ниво, няма да могат да спечелят."

Тони Надал коментира това твърдение пред испанските медии: "Изобщо не съм съгласен. Не става въпрос за това да имаш мишена на гърба си. Когато играеш срещу някой, който е много по-силен от теб, осъзнаваш, че трябва да удряш значително по-агресивно. Ясно разбираш, че трябва да поемеш малко повече рискове. Не защото е Алкарас, а защото съперникът ти знае, че Алкарас е по-силен. Сигурен съм, че Медведев би предпочел да играе с някой друг, а не с Алкарас или Синер.  Той отлично знае, че ако играе с тях, ще трябва да издигне играта си на ново и доста по-високо ниво."

Миналата седмица Алкарас загуби срещу Медведев на полуфиналите в Индиан Уелс, а след това Яник Синер спечели титлата във финала срещу руснака.

Радукану няма да участва в Маями

  • 17 март 2026 | 10:06
  • 716
  • 5
Григор Димитров стартира в Маями срещу белгиец, който го победи в Бризбън тази година

  • 17 март 2026 | 09:16
  • 4098
  • 4
Синер поздрави Кими Антонели за историческата му победа

  • 16 март 2026 | 20:37
  • 2160
  • 0
"Обидно малко пари": защо Каратанчева и Томова отказаха да играят за България

  • 16 март 2026 | 19:54
  • 3558
  • 9
Вики Томова отпадна от квалификациите в Маями

  • 16 март 2026 | 18:14
  • 1133
  • 4
Исторически успех за българския скуош! Сиана Жилева с първа титла от PSA турнир

  • 16 март 2026 | 17:00
  • 2223
  • 0
"Епизод V" на "Огоста": Орела обяви целта пред Монтана

  • 17 март 2026 | 16:07
  • 2482
  • 4
БФС одруса здраво ЦСКА заради расизъм

  • 17 март 2026 | 15:07
  • 6844
  • 22
Очаквайте на живо: Апоел срещу Париж в София

  • 17 март 2026 | 16:10
  • 610
  • 0
Има ли обратен път за Сити, или Реал ще ликува на "Етихад"?

  • 17 март 2026 | 07:48
  • 7668
  • 28
Може ли Челси да повтори финала от Мондиала срещу ПСЖ?

  • 17 март 2026 | 07:53
  • 4479
  • 11
Арсенал и Байер решават всичко днес

  • 17 март 2026 | 07:37
  • 5248
  • 9