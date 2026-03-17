Тони Надал за Алкарас: Срещу него всички рискуват повече

Тони Надал, който е баща на бившия лидер в световната ранглиста по тенис Рафаел Надал, отговори на коментарите на своя сънародник Карлос Алкарас за това, че съперниците му играят на възможно най-високо ниво в мачовете срещу него.

След като достигна четвъртия кръг на Индиан Уелс, Алкарас заяви: "Опонентите ми играят на безумно ниво. Чувствам се сякаш имам мишена на гърба си. Може би си мислят, че ако не играят на това ниво, няма да могат да спечелят."

Тони Надал коментира това твърдение пред испанските медии: "Изобщо не съм съгласен. Не става въпрос за това да имаш мишена на гърба си. Когато играеш срещу някой, който е много по-силен от теб, осъзнаваш, че трябва да удряш значително по-агресивно. Ясно разбираш, че трябва да поемеш малко повече рискове. Не защото е Алкарас, а защото съперникът ти знае, че Алкарас е по-силен. Сигурен съм, че Медведев би предпочел да играе с някой друг, а не с Алкарас или Синер. Той отлично знае, че ако играе с тях, ще трябва да издигне играта си на ново и доста по-високо ниво."

Миналата седмица Алкарас загуби срещу Медведев на полуфиналите в Индиан Уелс, а след това Яник Синер спечели титлата във финала срещу руснака.