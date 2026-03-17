Наказаха бившия номер 1 на Австралия за допинг

Бившата първа ракета на Австралия при мъжете Маринко Матошевич получи четиригодишна забрана заради допинг нарушения, съобщи Международната агенция за почтеност в тениса (ITIA), цитирана от агенция DPA.

Независим трибунал установи, че 40-годишният Матошевич е извършил пет нарушения на антидопинговите правила между 2018-а и 2020 година, включително използване на забранен метод чрез кръвен допинг, докато е бил активен състезател, се казва в изявлението на ITIA.

„Матошевич отричаше всички обвинения по време на целия процес, докато не призна за кръвен допинг в медийни коментари малко преди насроченото изслушване“, продължава то.

В изказване пред The ​​First Serve в началото на февруари Матошевич призна, че е използвал „забранен метод“ през февруари 2018-а, заявявайки, че „е решил да признае какво е направил поради корумпирания процес и нелепия характер на другите обвинения“.

Той също така определи процеса на базираната в Лондон агенция като „корумпиран и несправедлив“.

„Трибуналът... отхвърли публичните твърдения на Матошевич, свързани с почтеността на процеса на разследване на ITIA, като неоснователни, а ITIA „е действала в рамките на правомощията, предоставени ѝ от TADP“, се казва в изявлението на агенцията.

40-годишният тенисист достигна най-високото си позиция в ранглистата на сингъл - 39-та през февруари 20130а и оттогава се насочи към треньорска дейност. Освен четиригодишното наказание за „игра, треньорска дейност или посещение на каквото и да е тенис събитие или дейност“, включително събития на ATP и WTA, съдът дисквалифицира резултатите и наградния фонд на Маринко Матошевич от събитията на ATP Challenger в Морелос и Индиън Уелс през февруари 2018 година.

„Наказанието на Матошевич ще приключи на 15 март 2030-а, при условие че бъдат изплатени непогасените задължения от наградни фондове“, се посочва още в позицията на агенцията.