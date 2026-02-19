Непобедимите от Полярния кръг

“Бoдьо е ад“. С това заглавие италианският вестник „Гадзета дело Спорт“ описва срещата между норвежкия отбор и Интер. Мачът завърши с нова победа за Бодьо/Глимт (3:1) – отбор, който върви уверено напред в Шампионската лига и въпреки че е един от най-скромните клубове, постига впечатляващи резултати. Тази сряда италианците бяха тези, които пострадаха на стадион „Аспмира“ - същото място, където преди няколко седмици падна и Манчестър Сити (1:3).

Междувременно Бодьо/Глимт посети и много трудния за гостуване „Метрополитано“ и надви Атлетико Мадрид (3:1) в последния кръг от груповата фаза. Това означава три поредни победи в Шампионската лига. Подвигът на отбора от Полярния кръг изглежда няма край.

Преди мача група работници трябваше да изринат тонове сняг от терена с изкуствена трева. Те подготвиха всичко перфектно за играчите. Студът, с температура от около -4°C и вятър със скорост 13 км/ч по време на срещата, не беше никакво извинение. Треньорът на Бoдьо/Глимт Киетил Кнутсен предупреди за това още преди двубоя, когато обясни плана си срещу Интер: „Трябва да правим нещата по нашия си начин, основавайки се на нашата реалност. Нуждаем се от колектив, от отбор, който е готов да работи, независимо дали е -10 градуса, и мисля, че успяхме да наложим този манталитет. В добра форма сме и смятам, че сме на добро физическо ниво“, заяви наставникът.

Бодьо/Глимт, който участва за първи път в историята си в групите на Шампионската лига, постигна исторически успех след победата над Интер, превръщайки се в първия норвежки отбор, спечелил мач в елиминационната фаза на турнира. Освен това, той добави още едно престижно име – това на Интер – към списъка с отбори, които са губили на „Аспмира“: Манчестър Сити (3:1), Рома (6:1 и 2:1), Бешикташ (3:1 и 2:1), Селтик (2:0), АЗ Алкмаар (2:1), Порто (3:2) и Лацио (2:0). Отборът също така си „отмъсти“ на италианците, които ги бяха побеждавали в предишните два случая, когато са се изправяли един срещу друг. Това се случи във втория кръг на Купата на носителите на купи през сезон 1978/79, когато Интер спечели с 5:0 в Италия, а след това с 2:1 в Норвегия.

Подвигът на норвежкия тим придобива още по-голямо значение, като се има предвид, че той не имал среща в местното си първенство от 30 ноември насам (изминали са 81 дни). Освен това, в петия кръг от груповата фаза на Шампионската лига статистиката му даваше... 99,7% вероятност да бъде елиминиран!

Междувременно стадион „Аспмира“ е истинска крепост. От последните 44 мача, които Бодьо/Глимт е изиграл у дома в Европа, отборът е спечелил 33, завършил е наравно два пъти и е загубил девет.

Предстои да видим докъде ще стигне приключението на Бодьо/Глимт в тази Шампионска лига, но засега тимът вече пише история.