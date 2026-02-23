Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бодьо/Глимт
  3. Треньорът на Бодьо/Глимт: Тези, които мислят твърде много за студа и други неща, не са хитроумни

Треньорът на Бодьо/Глимт: Тези, които мислят твърде много за студа и други неща, не са хитроумни

  • 23 фев 2026 | 18:34
  • 229
  • 0
Треньорът на Бодьо/Глимт: Тези, които мислят твърде много за студа и други неща, не са хитроумни

Наставникът на Бодьо/Глимт Шетил Кнутсен изрази възмущението си от оправданията в лагера на Интер и в италианските медии, че домакинската победа с 3:1 на норвежкия тим над “нерадзурите” в Шампионската лига се дължала на изкуствения терен.

“Не мога да направя нищо по въпроса относно приказките в Италия за нашия терен. Манчестър Сити дори не споменаха терена, а просто ни поздравиха. Ние също не сме свикнали със “Сан Сиро”, но си мислим за други неща. Това, което правят другите, не ни интересува. Тези, които мислят твърде много за студа и други неща, не са хитроумни. Ако искаш да се представиш добре, трябва да мислиш за други неща. Да играем на “Сан Сиро” все пак ще бъде подарък за нас и трябва да бъдем готови да го получим. Имаме силна и интензивна визия за футбола. Вдъхновени сме от Ливърпул на Юрген Клоп. Има играчи, които искат да дойдат тук. Градът не е голям, но можеш да се научиш да играеш футбол. Ние сме скромни. Утре не бива само да се защитаваме. Трябва да си мислим, че започваме от 0:0 и да не стоим в дълбока защита. Целият тим трябва да помага в защита, а след това и в атака. В първия мач се справихме добре със затварянето му, така че сме се подобрили”, коментира Кнутсен на пресконференцията си преди утрешния реванш.

Киву: Не бива да ни е срам, че загубихме от отбор от град с 50 хиляди жители
Киву: Не бива да ни е срам, че загубихме от отбор от град с 50 хиляди жители

Преди това колегата му начело на Интер Кристиан Киву също засегна темата с терена на стадиона на Бодьо/Глимт. “Контекстът беше толкова странен, теренът беше толкова странен по отношение на опора, спиране, смяна на посоките и страха от нараняване. Това е много важен аспект, който не бива да бъде подценяван. Ако някой иска да го подцени, за да предизвика полемика, нека го направи”, заяви румънският специалист.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Барселона се ядоса на жалба и публикация, уличаващи Лапорта в пране на пари, заплаши със съд

Барселона се ядоса на жалба и публикация, уличаващи Лапорта в пране на пари, заплаши със съд

  • 23 фев 2026 | 15:37
  • 1742
  • 0
Моуриньо няма да говори преди реванша с Реал и няма да пътува за Мадрид

Моуриньо няма да говори преди реванша с Реал и няма да пътува за Мадрид

  • 23 фев 2026 | 15:30
  • 5172
  • 5
Белингам и Милитао направиха голяма крачка към завръщането си

Белингам и Милитао направиха голяма крачка към завръщането си

  • 23 фев 2026 | 15:18
  • 989
  • 1
Халф на Лацио ще се подложи на нова операция

Халф на Лацио ще се подложи на нова операция

  • 23 фев 2026 | 14:53
  • 653
  • 0
Дик Адвокаат напусна и няма да води Кюрасао на Световното първенство

Дик Адвокаат напусна и няма да води Кюрасао на Световното първенство

  • 23 фев 2026 | 14:23
  • 1731
  • 0
Спрягат Ивайло Петев за наследник на Славиша Стоянович

Спрягат Ивайло Петев за наследник на Славиша Стоянович

  • 23 фев 2026 | 14:14
  • 3871
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пловдив) 0:0 Лудогорец, шансове пред двете врати

Ботев (Пловдив) 0:0 Лудогорец, шансове пред двете врати

  • 23 фев 2026 | 18:44
  • 11334
  • 51
Официално: ЦСКА привлече Факундо

Официално: ЦСКА привлече Факундо

  • 23 фев 2026 | 17:25
  • 15190
  • 58
Заплаха за Световното - Мексико се тресе от огън и куршуми

Заплаха за Световното - Мексико се тресе от огън и куршуми

  • 23 фев 2026 | 16:51
  • 15172
  • 11
Желан от Левски остава на "Лаута", пловдивчани искат халф от ЦСКА

Желан от Левски остава на "Лаута", пловдивчани искат халф от ЦСКА

  • 23 фев 2026 | 16:07
  • 22500
  • 15
Генчев си спомни за 3:0 в Будапеща и вярва в нов успех на Лудогорец

Генчев си спомни за 3:0 в Будапеща и вярва в нов успех на Лудогорец

  • 23 фев 2026 | 17:12
  • 3988
  • 5
Ивана Шпанович пред Sportal.bg: Медал от голям форум в тройния скок ще ми е достатъчен и последната ми дума в атлетиката

Ивана Шпанович пред Sportal.bg: Медал от голям форум в тройния скок ще ми е достатъчен и последната ми дума в атлетиката

  • 23 фев 2026 | 11:00
  • 8302
  • 0