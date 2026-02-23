Треньорът на Бодьо/Глимт: Тези, които мислят твърде много за студа и други неща, не са хитроумни

Наставникът на Бодьо/Глимт Шетил Кнутсен изрази възмущението си от оправданията в лагера на Интер и в италианските медии, че домакинската победа с 3:1 на норвежкия тим над “нерадзурите” в Шампионската лига се дължала на изкуствения терен.

“Не мога да направя нищо по въпроса относно приказките в Италия за нашия терен. Манчестър Сити дори не споменаха терена, а просто ни поздравиха. Ние също не сме свикнали със “Сан Сиро”, но си мислим за други неща. Това, което правят другите, не ни интересува. Тези, които мислят твърде много за студа и други неща, не са хитроумни. Ако искаш да се представиш добре, трябва да мислиш за други неща. Да играем на “Сан Сиро” все пак ще бъде подарък за нас и трябва да бъдем готови да го получим. Имаме силна и интензивна визия за футбола. Вдъхновени сме от Ливърпул на Юрген Клоп. Има играчи, които искат да дойдат тук. Градът не е голям, но можеш да се научиш да играеш футбол. Ние сме скромни. Утре не бива само да се защитаваме. Трябва да си мислим, че започваме от 0:0 и да не стоим в дълбока защита. Целият тим трябва да помага в защита, а след това и в атака. В първия мач се справихме добре със затварянето му, така че сме се подобрили”, коментира Кнутсен на пресконференцията си преди утрешния реванш.

Преди това колегата му начело на Интер Кристиан Киву също засегна темата с терена на стадиона на Бодьо/Глимт. “Контекстът беше толкова странен, теренът беше толкова странен по отношение на опора, спиране, смяна на посоките и страха от нараняване. Това е много важен аспект, който не бива да бъде подценяван. Ако някой иска да го подцени, за да предизвика полемика, нека го направи”, заяви румънският специалист.

