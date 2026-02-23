Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. БФПС изказа съболезнования по повод кончината на 16-годишния плувец Емил Раковски

БФПС изказа съболезнования по повод кончината на 16-годишния плувец Емил Раковски

  • 23 фев 2026 | 17:00
Ръководството на Българската федерация по плувни спортове изказа искрени съболезнования на семейството и близките на 16-годишния плувец Емил Раковски, който почина внезапно вчера по време на турнир по плуване в Бургас.   "Загубата на един талантлив, млад спортист е огромна трагедия за всички. Емил беше отдаден на спорта и мечтаеше за най-високите върхове. Споменът за него ще живее завинаги във всички, които обичат плуването.

Трагедия в Бургас! Почина 16-годишен плувец
Мислите ни са със семейството на Емил в този тежък за тях момент.

Поклон пред светлата му памет!", заявиха от БФПС.

Стана ясна причината за смъртта на 16-годишния плувец, от клуба му организират бдение
Причината за смъртта на младия състезател по плуване Емил Раковски е гръдна аневризма, съобщиха по-рано от Национален спортен клуб "Олимп", в който момчето тренираше.

Още от Водни спортове

Стана ясна причината за смъртта на 16-годишния плувец, от клуба му организират бдение

  • 23 фев 2026 | 12:05
Трагедия в Бургас! Почина 16-годишен плувец

  • 22 фев 2026 | 11:26
Златно начало на ветроходния сезон за България

  • 18 фев 2026 | 10:15
Всички победители в анкетата на БТА "Спортист на Балканите"

  • 16 фев 2026 | 17:13
Давид Попович: За мен е голяма чест да получа тази награда

  • 16 фев 2026 | 17:08
Стойчо Славов пренаписа историята на световния кану-каяк в Абу Даби

  • 15 фев 2026 | 11:26
Водещи Новини

Заплаха за Световното - Мексико се тресе от огън и куршуми

  • 23 фев 2026 | 16:51
11-те на Ботев (Пловдив) и Лудогорец

  • 23 фев 2026 | 17:01
Желан от Левски остава на "Лаута", пловдивчани искат халф от ЦСКА

  • 23 фев 2026 | 16:07
Генчев си спомни за 3:0 в Будапеща и вярва в нов успех на Лудогорец

  • 23 фев 2026 | 17:12
Ивана Шпанович пред Sportal.bg: Медал от голям форум в тройния скок ще ми е достатъчен и последната ми дума в атлетиката

  • 23 фев 2026 | 11:00
Лапорта разкри за момента, в който е разбрал, че взаимоотношенията му с Меси са разрушени

  • 23 фев 2026 | 13:23
