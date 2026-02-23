БФПС изказа съболезнования по повод кончината на 16-годишния плувец Емил Раковски

Ръководството на Българската федерация по плувни спортове изказа искрени съболезнования на семейството и близките на 16-годишния плувец Емил Раковски, който почина внезапно вчера по време на турнир по плуване в Бургас. "Загубата на един талантлив, млад спортист е огромна трагедия за всички. Емил беше отдаден на спорта и мечтаеше за най-високите върхове. Споменът за него ще живее завинаги във всички, които обичат плуването.

Трагедия в Бургас! Почина 16-годишен плувец

Мислите ни са със семейството на Емил в този тежък за тях момент.

Поклон пред светлата му памет!", заявиха от БФПС.

Стана ясна причината за смъртта на 16-годишния плувец, от клуба му организират бдение

Причината за смъртта на младия състезател по плуване Емил Раковски е гръдна аневризма, съобщиха по-рано от Национален спортен клуб "Олимп", в който момчето тренираше.