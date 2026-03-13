Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. Лодка от Балчик спечели държавното първенство по ветроходство в клас Ял 6

Лодка от Балчик спечели държавното първенство по ветроходство в клас Ял 6

  • 13 март 2026 | 10:33
  • 208
  • 0
Лодка от Балчик спечели държавното първенство по ветроходство в клас Ял 6

Лодка от Балчик с рулеви Николай Станев спечели държавното първенство в клас Ял 6. Състезанието се проведе във Варненското езеро с домакин Морска база Веслец.

Победителите завършиха на първо място в шест от проведените седем гонки. На второ и трето място в класирането на държавното първенство са екипажите от Яхт клуб София сейл с рулеви Михаил Митев и Стоян Георгиев от Морски клуб Балчик. Състезанието във Варненското езеро протече много интересно и изцяло в духа на феърплея. Бяха връчени награди за най-млад участник – Светозар Георгиев от Морски клуб Балчик, и най-възрастен участник – Димитър Димитров от ВВМУ Никола Вапцаров/ВК Вимпел.

Лодката Ял-6 е класическа гребно-ветроходна лодка с дължина 6 метра, често използвана за ветроходно обучение, туризъм и любителски риболов. Тази здрава и надеждна лодка, първоначално проектирана като спасителен съд, предлага автентично усещане за плаване под платна грот и стаксел. Състезанията се провеждат с екипаж от 5 души.

