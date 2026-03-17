Шест български златни медала на скокове във вода в Австрия

  • 17 март 2026 | 02:43
Шест български златни медала на скокове във вода в Австрия

Българските състезатели по скокове във вода спечелиха шест златни и един сребърен медал от шампионата на Австрия, който се проведе в столицата Виена през уикенда.

Ива Ереминова стана абсолютна шампионка. Възпитаничката на Георги Чобанов беше безапелационна на 1-метров, 3-метров трамплин и кула при девойки старша възраст.

Йоан Вълков взе два златни медала съответно на 1 и 3 метра трамплин и остана втори на кула в най-малката възраст. Крис Йорданов завоюва злато на кула при 12-13 годишните.

При юноши старша възраст Йоан Янев е шести на 1 метър трамплин, Лазар Рачич седми, а при мъжете Тома Каймаканов се нареди пети на 3 метра трамплин и шести на 1 метър, където на седма позиция остана Георги Хасанов.

