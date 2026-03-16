Александра Лукоянова спечели първата регата от веригата "ЕвроИлка Къп"

Състезателката на яхт клуб "Черноморец Бургас" Александра Лукоянова постигна впечатляващ успех, след като спечели първата регата от европейската верига EuroILCA Cup. Надпреварата се проведе в Портимао, Португалия, и събра силна международна конкуренция в олимпийския ветроходен клас ILCA 6.

В регатата участваха 89 състезатели, сред които редица утвърдени имена от европейския и световния елит. Въпреки сериозната конкуренция, Лукоянова показа отлична форма и стабилно представяне във всички гонки, което ѝ донесе убедителна победа и първо място в генералното класиране при жените.

Това е пореден значим международен успех за българската състезателка и втора голяма победа за нея от началото на годината. По-рано през сезона тя спечели и регата във Виламура, Португалия – резултат, който още веднъж потвърждава отличната ѝ спортна форма.

Тези силни представяния дават сериозна оценка за подготовката на Лукоянова и са обещаващ знак за предстоящите състезания през сезона. Те също така са важна част от дългосрочната ѝ цел – силно представяне на международната сцена и преследване на олимпийска квота за България.