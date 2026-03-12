Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. Ще има българин на Европейското по скокове във вода

Ще има българин на Европейското по скокове във вода

  • 12 март 2026 | 13:05
  • 180
  • 0
Ще има българин на Европейското по скокове във вода

Цветомир Ереминов ще вземе участие на Европейското първенство по скокове във вода, което ще се проведе от 31 юли до 16 август в Париж, Франция.

Това стана възможно след като българският състезател покри норматива си по време на Университетския зонален шампионат на NCAA. Ереминов се нареди на седмо място във финала на 10 метра кула с резултат от 394,65 т. С представянето си той се класира и за NCAA финала в Атланта, Джорджия, който ще се проведе в края на месеца. На същия басейн по време на Летните олимпийски игри през 1996г. Радослава Георгиева се класира 16-та в дисциплината 10 метра кула.

Снимка: Евгени Ангелов

Следвай ни:

Още от Водни спортове

За първи път България ще бъде домакин на световния джет ски шампионат

За първи път България ще бъде домакин на световния джет ски шампионат

  • 12 март 2026 | 08:45
  • 463
  • 0
Йосиф Миладинов размисли: започва процедура по възстановяване на състезателните си права

Йосиф Миладинов размисли: започва процедура по възстановяване на състезателните си права

  • 11 март 2026 | 14:40
  • 12863
  • 13
Цанко Цанков спечели световната титла в плуването на 450 метра в ледени води

Цанко Цанков спечели световната титла в плуването на 450 метра в ледени води

  • 4 март 2026 | 19:14
  • 3218
  • 2
Цанко Цанков със сребро на Световното по зимно плуване

Цанко Цанков със сребро на Световното по зимно плуване

  • 3 март 2026 | 19:20
  • 2299
  • 3
Цанко Цанков влиза в ледената битка на Световното първенство

Цанко Цанков влиза в ледената битка на Световното първенство

  • 27 фев 2026 | 16:54
  • 1162
  • 3
Георги Аврамчев и Антонио Жозе Силва се срещнаха с Весела Лечева

Георги Аврамчев и Антонио Жозе Силва се срещнаха с Весела Лечева

  • 27 фев 2026 | 12:16
  • 1179
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Европейските лиги: Влакът на поляризацията е тръгнал, но трябва да го догоним

Европейските лиги: Влакът на поляризацията е тръгнал, но трябва да го догоним

  • 12 март 2026 | 11:58
  • 2553
  • 17
Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

  • 12 март 2026 | 10:55
  • 7030
  • 22
Ето как Зидан, Мбапе, Белингам и Родриго се зарадваха на хеттрика на Валверде

Ето как Зидан, Мбапе, Белингам и Родриго се зарадваха на хеттрика на Валверде

  • 12 март 2026 | 12:53
  • 3080
  • 4
В Лига Европа става все по-интересно

В Лига Европа става все по-интересно

  • 12 март 2026 | 07:30
  • 4132
  • 6
„Лигата на талантите“ с обзор на кръга при 18-годишните – грешна стъпка за лидера Септември

„Лигата на талантите“ с обзор на кръга при 18-годишните – грешна стъпка за лидера Септември

  • 12 март 2026 | 10:30
  • 2060
  • 3
Успешна втора операция за Малена Замфирова

Успешна втора операция за Малена Замфирова

  • 12 март 2026 | 11:30
  • 2585
  • 7