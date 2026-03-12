Ще има българин на Европейското по скокове във вода

Цветомир Ереминов ще вземе участие на Европейското първенство по скокове във вода, което ще се проведе от 31 юли до 16 август в Париж, Франция.

Това стана възможно след като българският състезател покри норматива си по време на Университетския зонален шампионат на NCAA. Ереминов се нареди на седмо място във финала на 10 метра кула с резултат от 394,65 т. С представянето си той се класира и за NCAA финала в Атланта, Джорджия, който ще се проведе в края на месеца. На същия басейн по време на Летните олимпийски игри през 1996г. Радослава Георгиева се класира 16-та в дисциплината 10 метра кула.

Снимка: Евгени Ангелов