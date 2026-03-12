Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. Отиде си още една легенда на българския спорт

Отиде си още една легенда на българския спорт

  • 12 март 2026 | 13:38
  • 231
  • 0
Отиде си още една легенда на българския спорт

Един от най-големите български ватерполисти в историята Симеон Бонев почина на 88-годишна възраст, съобщиха от БФВТ.

"С дълбока тъга съобщаваме, че на 11 март 2026 г. ни напусна Симеон Бонев – един от великаните на българската водна топка, изключителен спортист, треньор и вдъхновител за поколения български състезатели.

Симеон Бонев оставя ярка следа в историята на българския спорт. Като национален състезател по водна топка той защитаваше цветовете на България с талант, характер и отдаденост. Многократен шампион на България, той се утвърди като една от най-значимите фигури в развитието на този спорт у нас.

След края на активната си състезателна кариера Бонев продължи да служи на българската водна топка като треньор. Той работи с младежките национални отбори и води националния мъжки отбор на България на Световното първенство в Кали, Колумбия през 1975 година – важен момент в историята на българската водна топка.

Още в младежките си години Симеон Бонев се отличава като изявен плувец, поставяйки рекорди и демонстрирайки изключителни спортни качества, които по-късно пренася и във водната топка.

През целия си живот той остана пример за спортсменство, дисциплина и преданост към спорта. Неговият принос към развитието на българската водна топка ще бъде помнен и ценен от всички, които имаха честта да го познават, да играят с него или да се учат от него.

Опелото ще се състои в неделя, 15 март 2026 г., в 14.30 ч. в църквата „Св. София“, гр. София.

Поклон пред светлата му памет. Искрени съболезнования на семейството, близките, приятелите и на цялата спортна общност. Почивай в мир", написаха от федерацията.

Следвай ни:

Още от Водни спортове

За първи път България ще бъде домакин на световния джет ски шампионат

За първи път България ще бъде домакин на световния джет ски шампионат

  • 12 март 2026 | 08:45
  • 463
  • 0
Йосиф Миладинов размисли: започва процедура по възстановяване на състезателните си права

Йосиф Миладинов размисли: започва процедура по възстановяване на състезателните си права

  • 11 март 2026 | 14:40
  • 12866
  • 13
Цанко Цанков спечели световната титла в плуването на 450 метра в ледени води

Цанко Цанков спечели световната титла в плуването на 450 метра в ледени води

  • 4 март 2026 | 19:14
  • 3218
  • 2
Цанко Цанков със сребро на Световното по зимно плуване

Цанко Цанков със сребро на Световното по зимно плуване

  • 3 март 2026 | 19:20
  • 2299
  • 3
Цанко Цанков влиза в ледената битка на Световното първенство

Цанко Цанков влиза в ледената битка на Световното първенство

  • 27 фев 2026 | 16:54
  • 1162
  • 3
Георги Аврамчев и Антонио Жозе Силва се срещнаха с Весела Лечева

Георги Аврамчев и Антонио Жозе Силва се срещнаха с Весела Лечева

  • 27 фев 2026 | 12:16
  • 1179
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Европейските лиги: Влакът на поляризацията е тръгнал, но трябва да го догоним

Европейските лиги: Влакът на поляризацията е тръгнал, но трябва да го догоним

  • 12 март 2026 | 11:58
  • 2581
  • 17
Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

  • 12 март 2026 | 10:55
  • 7089
  • 22
Ето как Зидан, Мбапе, Белингам и Родриго се зарадваха на хеттрика на Валверде

Ето как Зидан, Мбапе, Белингам и Родриго се зарадваха на хеттрика на Валверде

  • 12 март 2026 | 12:53
  • 3119
  • 4
В Лига Европа става все по-интересно

В Лига Европа става все по-интересно

  • 12 март 2026 | 07:30
  • 4156
  • 6
„Лигата на талантите“ с обзор на кръга при 18-годишните – грешна стъпка за лидера Септември

„Лигата на талантите“ с обзор на кръга при 18-годишните – грешна стъпка за лидера Септември

  • 12 март 2026 | 10:30
  • 2077
  • 3
Успешна втора операция за Малена Замфирова

Успешна втора операция за Малена Замфирова

  • 12 март 2026 | 11:30
  • 2612
  • 7