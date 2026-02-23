Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. Стана ясна причината за смъртта на 16-годишния плувец, от клуба му организират бдение

Стана ясна причината за смъртта на 16-годишния плувец, от клуба му организират бдение

  • 23 фев 2026 | 12:05
Стана ясна причината за смъртта на 16-годишния плувец, от клуба му организират бдение

Бдение в памет на 16-годишния плувец Емил Раковски организират днес от клуба му НСК “Олимп”. То ще се състои от 19:00 часа на външните игрища в “Овергаз Арена” в София. Талантливият състезател почина по време на международния турнир в Бургас през уикенда. След направена аутопсия причината за трагедията е установена - гръдна аневризма.

“Скъпи деца, родители, треньори, приятели и съмишленици на Национален спортен клуб „Олимп“, с дълбока тъга приемаме загубата на наш съотборник! Отиде си приятел, талант и състезател. Изразяваме най-искрените си съболезнования към семейството и най-близките на Емил Раковски.

След огромна трагедия като тази животът ни не може просто да продължи по обичайния начин. Всички тренировки на абсолютно всички групи в НСК “Олимп” днес се отменят.

С разрешение на родителите му днес (23.02.) от 19:00 ч. на външните игрища в Овергаз Арена ще се проведе бдение, с което да си кажем “Сбогом” с нашия приятел. Всеки, който желае да запали свещичка за нашия съотборник и да покаже уважение към близките му, е добре дошъл.

За всички желаещи плувци, родители, треньори и неговите съотборници ще предоставим грижите на психолог. Моля да се обърнете към личния си треньор.

Всеки желаещ може да се включи с дарение към семейството на Емо, което да послужи за обезпечаване на разходите за погребение.

Банкова сметка:
Йордан Раковски
BG51UNCR70001515303761

Светъл път, Емо!”, написаха от НСК “Олимп” във Фейсбук.

