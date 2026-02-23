Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Янтра (Габрово)
  3. Янтра се раздели с нападател

Янтра се раздели с нападател

  • 23 фев 2026 | 15:18
  • 227
  • 0
Янтра се раздели с нападател

Янтра (Габрово) се раздели с Иван Василев. Договорът на нападателя с "ковачите" беше прекратен по взаимно съгласие, съобщиха от клуба.

Това беше вторият период за 24-годишния футболист в състава на Янтра. Той се присъедини към отбора в началото на сезона и взе участие в 16 срещи, като записа общо 227 игрови минути, но не успя да се разпише в противниковите врати.

Треньорът на Янтра си счупи крака след битов инцидент пред дома си
Треньорът на Янтра си счупи крака след битов инцидент пред дома си

"ОФК Янтра благодари на Иван Василев за времето му в клуба и му пожелава здраве, късмет и успех в бъдещите предизвикателства", написаха "ковачите".

