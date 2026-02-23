Популярни
  Треньорът на Янтра си счупи крака след битов инцидент пред дома си

  • 23 фев 2026 | 13:41
  • 108
  • 0

Неприятен малшанс споходи старши треньора на Янтра – Емо Луканов – само ден преди съседското дерби срещу родния му Етър от 21-ия кръг на Втора професионална лига. Наставникът на "ковачите" е със счупена фибула (малкия пищял) на левия крак, след като тази сутрин се е подхлъзнал пред дома си. Ироничното е, че Луканов е бил на път към Стадион „Христо Ботев“, за да помогне в разчистването на снега и подготовката на терена за утрешния двубой.

"За щастие, според завеждащият отделението по ортопедия и травматология в габровската болница д-р Евгени Белоев, операция не се налага. Специалистът ще бъде с обездвижен крак за около 30–40 дни Желаем му бързо възстановяване!", написаха от клуба.

