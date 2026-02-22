Бизнесмен, трупал опит в Бенфика и Форест, стана шеф на Янтра

Габровският предприемач Владимир Ангелов застава начело на Управителния съвет на Янтра (Габрово). Владимир Ангелов е на 36 години, възпитаник на Националната Априловска гимназия. Собственик и управител на фирма "Амарал", която се занимава с професионално проектиране, изработка и монтаж на метални конструкции, халета и различни метални изделия. Той е член на Управителния съвет на клуба от края на 2024 г. и е дългогодишен партньор, спонсор и съмишленик на каузата на "ковачите", информират от клуба. Благодарение на неговата подкрепа и контакти, част от треньорите на клуба преминаха обучение в Славия (Прага). Връзката му с футбола започва преди години, когато работи в академията на Нотингам Форест и трупа опит в детско-юношеския футбол. Това се превръща в негова лична страст и кауза, затова последователно се обучава в Бенфика и "Алто Академи" във Виченца.

"Вярвам, че достигнахме най-успешния период на Янтра за последните 30 години - чрез екипна работа, отдаденост и постоянство. Убеден съм, че за да разгърне максималния си потенциал, Янтра има нужда от още повече хора, които да ни подкрепят и да се гордеят с това, което габровският спорт може. Пътят на развитие минава през превръщането на Янтра в обща кауза на всички габровци. Фокусът към нашите деца ще бъде на първо място. Представителният отбор не може да функционира без детската академия, затова продължаваме работата от последните две години - прилагане на методика, подобряване на условията и повишаване качеството на тренировъчния процес, за да превърнем Янтра в един от водещите клубове в България. Надявам се привържениците на клуба да се увеличават и да подкрепят отбора, а ние обещаваме визия, последователност и прозрачност", бяха първите думи на новия председател на УС на Янтра (Габрово).