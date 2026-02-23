Марк Маркес коментира преговорите с Дукати, може да подпише за 2 години

Световният шампион в MotoGP Марк Маркес коментира преговорите с Дукати, където се обсъжда бъдещето му и за първи път призна, че е отворен към идеята да подпише за още два сезона с италианския тим. Шефовете на Дукати действат много активно, за да си гарантират Маркес за поне още два сезона и тези преговори получиха приоритет пред въпроса кой ще кара другия заводски мотор на отбора.

Досега се смяташе, че основната пречка в преговорите е срокът на новия договор на Маркес. Дукати иска Марк да подпише за две години, до края на 2028, а Маркес няма особено желание да се ангажира за повече от един сезон, т.е. до края на 2027 година.

Куартараро: Възстановяването на Ямаха може да отнеме месеци, дори години

“В момента работим с Дукати по въпроса за бъдещето ми в тима - заяви Маркес на финала на предсезонните тестове в Тайланд. - Идеалният вариант за Дукати е 2 години. Но за момента най-важното нещо за мен беше да се представя добре на тестовете и да прогресирам. Направихме крачка напред, макар и не много голяма между Малайзия и Тайланд. Сега остава да разбера дали и физическото ми състояние ще продължи да се подобрява.

“Ако усетя малка крачка в подобряване на състоянието на рамото ми, а утре - още една, то за мен няма да е проблем да подпиша за 2 години.

Марко Бедзеки с рекорд на пистата в последния ден от тестовете

“Физическото ми състояние е основният ограничаващ фактор. Както винаги съм казвал, когато си контузен, не можеш да взимаш решения и да подписваш договори. Но мисля, че възстановяването ми върви добре, имаме още работа, но вече имам прогрес.”

За Педро Акоста темпото на Дукати и Априлия е "плашещо"

Следвай ни:

Снимки: Imago