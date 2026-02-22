Куартараро: Възстановяването на Ямаха може да отнеме месеци, дори години

Фабио Куартараро разкри сериозното изоставане на Ямаха с новия им V4 проект в MotoGP, като призна, че обратът може да отнеме от няколко месеца до края целия сезон 2026. През зимата в Ямаха се заеха с трудната задача да създадат на практика изцяло нов мотоциклет, след като тимът се отказа от концепцията за редови четирицилиндров двигател в полза на V4 агрегат.

Японският производител изпитваше сериозни затруднения с представянето и надеждността по време на предсезонните тестове. В събота Куартараро дори беше забелязан да показва среден пръст на мотора си на фона на нарастващото си разочарование от начина, по който напредва проектът.

В края на двудневния тест на пистата „Бурирам“ и четиримата пилоти на Ямаха завършиха на секунда от най-доброто време. Джак Милър от Прамак беше най-бърз сред тях на 16-о място, точно пред заводския пилот Куартараро.

Въпреки че разликата спрямо челото беше значителна, Куартараро беше по-обезпокоен от факта, че новият му M1 с V4 двигател е по-бавен от своя предшественик в дълги серии от обиколки: „Виждаме, че все още сме със седем-осем десети по-бавни от състезателната симулация на теста миналата година. Мисля, че това е дълъг процес и ще ни трябват още няколко месеца, за да сме готови.“

À Silverstone, Fabio Quartararo menait largement le Grand Prix avant d’abandonner à seulement 7 tours de l’arrivée, à cause d’un problème technique… 😔🇫🇷



Le champion du monde 2021 revient sur ce tournant de la saison dans "Obsession(s)", un documentaire Intérieur Sport à… pic.twitter.com/QaA4YMXiew — CANAL+ MotoGP™ (@CanalplusMotoGP) February 22, 2026

По-рано този месец тимът на Ямаха трябваше да прекъсне тестовата си програма на „Сепанг“, за да разследва проблем с безопасността на своя V4 двигател.

Въпреки че причината беше установена в рамките на 24 часа, базираният в Ивата производител продължи да ограничава пробега на двигателите и в Бурирам, придържайки се към лимитите, определени преди началото на предсезонните тестове.

It's gonna be one hell of a tough year for Yamaha and Fabio Quartararo 🔵😵#MotoGP pic.twitter.com/LsIb4M1DjH — MGP1 (@mgp1official) February 22, 2026

„Днес ресурсът на двигателите приключи, така че разполагахме само с един мотор - обясни Куартараро. - За това, което трябваше да свършим днес, беше достатъчно, защото денят беше посветен повече на настройките. Все още не сме намерили посока. Може би през първата половина на годината ще трябва да разберем как вървят нещата и да се опитаме да подобрим мотора си.“

Запитан колко трудно ще бъде да се фокусира се върху развитието на мотора, а не върху преследването на резултати, Куартараро предупреди, че на Ямаха може да ѝ е необходим целият сезон 2026, за да направи новия си мотоциклет конкурентоспособен.

¡Fabio Quartararo y una imagen que rompe el corazón! 😢 — DAZN España (@DAZN_ES) February 21, 2026

„Мисля, че ще продължи цяла година, честно казано, защото не вярвам, че можем да намерим всичко необходимо супер бързо - обясни той. - Ще бъде предизвикателство, защото като пилот искаш да се бориш за победата или поне да се опитваш да правиш полпозишъни или да стартираш от първа редица, както миналата година. Но виждаме, че все още сме много далеч от това и ще работим колкото можем.“

