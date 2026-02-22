За Педро Акоста темпото на Дукати и Априлия е "плашещо"

Пилотът на KTM Педро Акоста призна, че Дукати и Априлия имат явно предимство пред съперниците си в КТМ и испанецът описа състезателното им темпо в теста на MotoGP в Бурирам като „плашещо“.

Предсезонните тестове за 2026 приключиха днес в Тайланд, като пилотите на Априлия и Дукати окупираха първите пет места в класирането. Акоста беше най-добре представилият се състезател с мотоциклет на друга марка, като завърши шести, на 0,353 секунди от най-доброто време.

Марко Бедзеки с рекорд на пистата в последния ден от тестовете

Разликата спрямо челото обаче стана най-сериозна по време на състезателните симулации следобед, когато Акоста не успя да слезе под бариерата от 1 минута и 30 секунди в своята серия от 13 обиколки. Въпреки че испанецът остана доволен от представянето си със заводския RC16, той призна, че е бил изненадан от размера на изоставането.

„Не беше зле, не беше зле - обясни Акоста. - Доста съм доволен от атаките за време, които направих тази сутрин. Доволен съм и от позицията, защото бяхме в топ пет в сутрешната сесия, което обикновено е нашата цел, а и не съм далеч от първия.“

Куартараро: Възстановяването на Ямаха може да отнеме месеци, дори години

„Следобед работих сериозно, направих състезателната си симулация и се чувствах доста добре. Разбира се, дългите серии на Априлия и Дукати изглеждат плашещи, но честно казано, аз бях доста доволен. Стигнахме до 24-25-ата обиколка с все още добри гуми. Беше много по-различно в сравнение с миналата година. Затова съм доста щастлив.“

Представянето на Дукати остава еталон в MotoGP, а Априлия постигна осезаем напредък в края на миналия сезон и най-вероятно и през зимата, а KTM се оказва третият по сила производител в подреждането.

Подписал ли е Баная с Априлия? А Дукати с Акоста?

Въпреки това Акоста черпи кураж от факта, че RC16 вече не износва гумите си толкова бързо, колкото през миналия сезон, което подобрява перспективите му за дългите неделни състезания.

„Изглежда, че Дукати и Априлия са една стъпка пред нас, но също така трябва да бъдем реалисти, че това не е най-добрата ни писта в шампионата - обясни Педро. - Що се отнася до износването на гумите, изглежда, че сме в състояние да оцелеем малко повече. Вярно е, че Априлия и Дукати изглеждат доста по-бързи. Но ще бъда щастлив, ако можем да бъдем в този топ пет за първото състезание от годината. Изглежда имаме такъв шанс.“

Следвай ни:

Снимки: Imago