  3. Болидът на Юки Цунода се подпали насред Сан Франциско

Болидът на Юки Цунода се подпали насред Сан Франциско

  • 23 фев 2026 | 13:42
  • 943
  • 0
Болидът на Юки Цунода се подпали насред Сан Франциско

Юки Цунода се завърна зад волана на болид от Формула 1 през уикенда - за шоурън в Сан Франциско, където пилотът управлява RB7. Шоуто обаче завърши по непредвиден начин, тъй като болидът на Цунода се подпали.

В атракцията участваха и бившият пилот във Формула 1 и настоящ раликрос състезател Скот Спийд, офроуд звездата на Форд Мич Гътри и мотокрос пилотът Аарон Колтън.

Шефът на Уилямс: Ред Бул играха игрички в Бахрейн
Шефът на Уилямс: Ред Бул играха игрички в Бахрейн

Колата на Цунода се подпали на “Марина Булевард”, като огънят избухна в задната част на болида. Феновете започнаха да викат на Юки да излезе от колата, което той веднага направи и след това се намесиха маршалите с пожарогасителите.

Цунода беше титуляр за Ред Бул във Формула 1 до края на сезон 2025, но за този сезон мястото му зае Лиам Лоусън от Рейсинг Булс, а японецът вече е тестпилот и резерва в Ред Бул.

Колко точно е добра задвижващата система на Ред Бул?
Колко точно е добра задвижващата система на Ред Бул?

Снимка: https://x.com/Leonczik

