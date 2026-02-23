Болидът на Юки Цунода се подпали насред Сан Франциско

Юки Цунода се завърна зад волана на болид от Формула 1 през уикенда - за шоурън в Сан Франциско, където пилотът управлява RB7. Шоуто обаче завърши по непредвиден начин, тъй като болидът на Цунода се подпали.
В атракцията участваха и бившият пилот във Формула 1 и настоящ раликрос състезател Скот Спийд, офроуд звездата на Форд Мич Гътри и мотокрос пилотът Аарон Колтън.
Колата на Цунода се подпали на “Марина Булевард”, като огънят избухна в задната част на болида. Феновете започнаха да викат на Юки да излезе от колата, което той веднага направи и след това се намесиха маршалите с пожарогасителите.
Цунода беше титуляр за Ред Бул във Формула 1 до края на сезон 2025, но за този сезон мястото му зае Лиам Лоусън от Рейсинг Булс, а японецът вече е тестпилот и резерва в Ред Бул.
Снимка: https://x.com/Leonczik