Нико Хюлкенберг: Чакаме другите да си свалят гащите!

Германският пилот на Ауди Нико Хюлкенберг потърси интересно сравнение, за да обясни как в тима ще разберат къде се намират спрямо другите отбори във Формула 1. Заводският тим на Ауди, който е изграден на основата на Заубер, записа труден шейкдаун в Барселона, но след това двете тестови сесии в Бахрейн минаха сравнително спокойно, като за последните три дни Габриел Бортолето и Хюлкенберг записаха съответно 10-о и 12-о време в класирането.

Двамата пилоти на Ауди завъртяха общо 357 обиколки, което нареди тима на 7-о място по този показател, но все пак е прогрес в сравнение с Барселона, където колите на отбора на два пъти спираха сесиите с червен флаг в рамките на три дни.

“В момента всичко за разпределението на силите са спекулации - обясни Хюлкенберг. - Ще разберем чак в Мелбърн или дори след първите няколко старта, тъй като представянето ще зависи много от пистите, на които караме. Ще трябва да изчакаме другите да си свалят гащите в първата квалификация и ще разберем как можем да се сравняваме с тях.”

Нико потвърди, че в Ауди са работили много усилено през зимата и обясни, че целта е позиция в средата на колоната, но отново обясни, че след няколко седмици ще се види кой къде се намира.

