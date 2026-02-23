Колко по-бавни са новите коли във Формула 1?

През 2026 година Формула 1 навлиза в една нова ера, която включва най-мащабните промени в техническите правила в историята на спорта. За първи път едновременно се променят както задвижващите системи, така и шаситата и аеродинамиката.

New cars. New power. New teams.



F1 is back and it's all to drive for 🔊#F1 pic.twitter.com/7xgsxiKLTy — Formula 1 (@F1) February 22, 2026

След тези промени в правилата колите в световния шампионат станаха по-бавни от автомобилите, които се използваха в световния шампионат през последните четири години, които бяха едни от най-бързите в цялата история на спорта. Това се дължи на факта, че сега автомобилите са с по-малко аеродинамично сцепление и по-малко механично сцепление от по-малките гуми.

Но колко точно по-бавни са колите във Формула 1 през 2026 година спрямо болидите с граунд ефект, които се използваха в периода 2022-2025? Към днешна дата единственият показател, който имаме за това, са резултатите от предсезонните тестове в Бахрейн.

През миналата седмица Шарл Леклер записа най-добро време от 1:31.992, което е със само 0.272 секунди по-слабо от резултата, с който Макс Верстапен оглави тестовете на „Сахир“ през 2022 година. Това сравнение е най-подходящо, тъй като се прави в началото на един цикъл на правила, когато колите са били в сравнително ранна фаза на своята еволюция. През миналата година най-доброто време по време на подготовката в Бахрейн беше записано от Карлос Сайнц, който постигна 1:29.348.

