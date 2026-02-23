Гасперини: Надявах се нещата да се развият добре

Рома се възползва по най-добрия начин от грешките на преките си конкуренти за топ 4 и спечели с 3:0 домакинството си срещу новака Кремонезе в домакинството си от 26-ия кръг на италианската Серия А. Въпреки убедителния успех старши треньорът на римляните сподели, че трите точки са дошли след известни затруднения.

„Изпитахме трудности през първото полувреме, не беше лесно да ги преодолеем в последната третина от терена, но след това преместих Кристанте по-близо до Мален, вкарахме от ъглов удар и това отпуши мача. Надявах се нещата тук да се развият добре. Когато видях реакцията на тези момчета в първите няколко тренировки, бях убеден, че ще се справим наистина добре. Може би не чак толкова добре, но духът от първите дни беше амбициозен, солиден и с много млади играчи, които израстват“, заяви Гасперини изказването си пред медиите след мача.

Рома не се беше разписвал от корнер от мача срещу от гола на Довбик срещу Лече на 6-и януари, което се промени през изминалата вечер.

„Кристанте беше вкарал по подобен начин срещу Фиорентина, той има голове от статични положения в арсенала си. Обикновено редуваме движенията при тези ситуации. Освен че днес изпълнихме добре ударите, мисля, че се движехме добре и създадохме пространства“, коментира треньорът.

Тази победа беше постигната без контузените Пауло Дибала, Матиас Соуле, Артьом Довбик, Еван Фъргюсън и Стефан Ел Шаарауи. Марио Ермосо също отпадна по време на загрявката с мускулен проблем и бе заменен в последния момент от Даниеле Гиларди.

„Имам късмета да разполагам с много опитни играчи, които ми помогнаха изключително много в началото и вдъхновиха всички останали. Те са страхотни професионалисти, а новите попълнения също се адаптираха добре. Без съмнение, атмосферата беше много позитивна още преди да пристигна, тъй като Клаудио Раниери създаде правилната обстановка тук.“

Рома вече дели третото място с Наполи и увеличи преднината си пред петия Ювентус на четири точки – ценен аванс, като се има предвид, че следващия уикенд предстои директен сблъсък със „Старата госпожа“.

„В неделя ни очаква много важен мач, победата би била голяма крачка напред. Въпреки това, от опита ми в Аталанта и петте класирания за Шампионската лига в рамките на седем години, знам, че почти винаги всичко се решава в последните няколко кръга. Има отбори, които ни преследват, като Аталанта и Комо, така че битката ще продължи до самия край. Победата тази вечер беше необходима, за да ни даде малко предимство преди следващите няколко седмици, които могат да се окажат решаващи“, завърши Гасперини.