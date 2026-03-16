Галин Димов: Да подам оставка? Никога! Дал съм си живота за този спорт!

Председателят на Българската конфедерация по кикбокс и муай тай - Галин Димов получи право на отговор в "Неформално с Георги Петков". Той изтъкна основните причини да не е съгласен с предложената информация в епизода с Марио Иванов, който след официална жалба беше ограничен за територията на България.

Ръководителят на двата бойни спорта коментира пропадналото Световно първенство, на което Пловдив трябваше да бъде домакин.

Галин Димов разясни в какво се състои конфликтът, от собствената си гледна точка, между него и STAR Team. Той поясни дали става въпрос за междуличностни пререкания или причината е различна.

Има ли "скрити разходи" в БККМТ?

Вярно ли е, че г-н Димов е пътувал за състезание в чужбина със семейството си, на разноските на конфедерацията?

Може ли Галин Димов да седне на една маса с ръководството на STAR Team и да се постигне, макар и принципно съгласие, за да продължат спортистите ни да представляват България подобаващо и без притеснение?

Пречи ли интензивното присъствие в социалните мрежи на ръководителите на нашите федерации или напротив - има положителен ефект?

Ще подаде ли Галин Димов оставка?