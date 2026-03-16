Димитър Димитров също се качва на ринга на MAX FIGHT 64

Непобеденият професионален боксьор Димитър Димитров ще вземе участие на предстоящата бойна гала MAX FIGHT 64. Това бе обявено от бойната верига по-рано днес.

Все още не е ясно кой ще бъде съперник на боксьора в тежка категория. Възпитаникът на пернишкия клуб "Боец" двукратен републикански шампион при юноши, младежи и мъже и има четири победи в профи бокса.

Битките в София ще се проведат на 4-и април. Към момента сред обявените имена за галата са бойци като Калоян Колев, Камен Георгиев, Мартин Петков, Николай Дишков, Марио Вергиев, Станислав Кунов, Димо Тониев.

Представители на някои от най-добрите бойни школи в България се качват на ринга на MAX FIGHT 64