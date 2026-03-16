София ще бъде домакин на турнира "Златна ръкавица"

64 състезатели от 9 клуба ще участват в боксовия турнир „Златна ръкавица“, който ще се проведе в столичната зала "Фит Хаус". Организатор е "Съни Тийм". В битките ще се включат боксьори от различни възрастови групи. Началният час е 10.30.

Сред участниците са отбори на клубовете „Сопот“, „Люлин“, „Кико“, „Бора“ (Силистра), „Ъндърдок“, „Фит хаус“, „Сочи тийм“, „Ай тийм“.

Надпреварата е без такса за участие. Входът за зрители е свободен.

Очаква се сред специалните гости да бъдат елитни боксьори като Борислав Велев, Владимир Георгиев и Ангел Русев, съобщават още от jungle.bg.

Още от Бойни спортове

Наковски влиза в битка на гала в Мадрид

Наковски влиза в битка на гала в Мадрид

  • 16 март 2026 | 11:03
  • 302
  • 0
Алджамейн Стърлинг: Битка между мен и Волкановски ще бъде мастърклас

Алджамейн Стърлинг: Битка между мен и Волкановски ще бъде мастърклас

  • 16 март 2026 | 10:42
  • 402
  • 0
Netflix иска да се превърне в дом на най-големите събития в бойните спортове

Netflix иска да се превърне в дом на най-големите събития в бойните спортове

  • 16 март 2026 | 10:31
  • 699
  • 0
Тай Туиваса ще търси връщане към победния път пред родна публика

Тай Туиваса ще търси връщане към победния път пред родна публика

  • 15 март 2026 | 20:19
  • 870
  • 0
Бивш боец на UFC записа нокаут с впечатляващо засрещане

Бивш боец на UFC записа нокаут с впечатляващо засрещане

  • 15 март 2026 | 18:50
  • 1602
  • 0
Бивш шампион на UFC: Стрикланд има много добри шансове срещу Чимаев

Бивш шампион на UFC: Стрикланд има много добри шансове срещу Чимаев

  • 15 март 2026 | 17:15
  • 821
  • 0
Виж всички

Димитров викна капитана на Левски и четирима дебютанти за Индонезия, няма никой от Лудогорец

Димитров викна капитана на Левски и четирима дебютанти за Индонезия, няма никой от Лудогорец

  • 16 март 2026 | 13:54
  • 9064
  • 47
Стефка Костадинова напуска БОК, Делян Пеевски я издига за депутат

Стефка Костадинова напуска БОК, Делян Пеевски я издига за депутат

  • 16 март 2026 | 11:21
  • 31567
  • 135
Тома Цилев на довиждане с Локо: Скоро клубът може да има нови инвеститори

Тома Цилев на довиждане с Локо: Скоро клубът може да има нови инвеститори

  • 16 март 2026 | 14:00
  • 4143
  • 0
Радослав Кирилов и Георги Костадинов пропуснаха тренировката на Левски

Радослав Кирилов и Георги Костадинов пропуснаха тренировката на Левски

  • 16 март 2026 | 11:09
  • 8279
  • 8
Орела фаворит за Монтана, вървят разговори

Орела фаворит за Монтана, вървят разговори

  • 16 март 2026 | 12:28
  • 5268
  • 11
Милан и Аталанта поглеждат към голмайстора на Лудогорец

Милан и Аталанта поглеждат към голмайстора на Лудогорец

  • 16 март 2026 | 10:19
  • 11165
  • 37