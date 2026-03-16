София ще бъде домакин на турнира "Златна ръкавица"

64 състезатели от 9 клуба ще участват в боксовия турнир „Златна ръкавица“, който ще се проведе в столичната зала "Фит Хаус". Организатор е "Съни Тийм". В битките ще се включат боксьори от различни възрастови групи. Началният час е 10.30.

Сред участниците са отбори на клубовете „Сопот“, „Люлин“, „Кико“, „Бора“ (Силистра), „Ъндърдок“, „Фит хаус“, „Сочи тийм“, „Ай тийм“.

Надпреварата е без такса за участие. Входът за зрители е свободен.

Очаква се сред специалните гости да бъдат елитни боксьори като Борислав Велев, Владимир Георгиев и Ангел Русев, съобщават още от jungle.bg.