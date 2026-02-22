Популярни
  3. Фаворитите стигнаха полуфиналите за купата на България по хандбал за жени

Фаворитите стигнаха полуфиналите за купата на България по хандбал за жени

  • 22 фев 2026 | 17:14
Фаворитите стигнаха полуфиналите за купата на България по хандбал за жени

Етър 64 победи домакина Академик ПУ с 25:19 (15:9) и се класира за полуфиналите в турнира за купата на България по хандбал за  жени.

Великотърновки, които са рекордьорки с 16 спечелени трофея, наваксаха изоставане от 4:6 след десетина минути игра и със серия от 7:1 обърнаха до 11:7 и запазиха аванса си до почивката.

През втората част гостенките  контролираха играта и не допуснаха  съперника да съкрати пасива си.

Полина Стоянова и Александра Замишляк се разписаха по 5 пъти за победителките. Стиляна Павлова беше най-резултатна за пловдивчанки с 6 попадения.

На полуфиналите Етър ще  се изправи срещу Свиленград, който надделя над домакина Спортист-Кремиковци 2018 с 32:18 (15:10) в друга среща от четвъртфиналите.

Сливница разгроми втородивизионния ЦСКА-Младост с 54:23 (27:10) и на полуфиналите ще срещне защитаващия трофея и държавен шампион Бяла.

