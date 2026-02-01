Дания победи Германия на финала и спечели първата си европейска титла по хандбал за мъже от 14 години

Световният и олимпийски първенец Дания спечели първата си континентална титла от 2012 година насам, след като победи Германия с 34:27 (18:16) на финала на Европейското първенство по хандбал за мъже. Симон Питлик отбеляза осем гола за успеха на домакините, които вече са трикратни първенци.

Дания влезе в мача без загуба срещу Германия от 2016 насам, като на Олимпийските игри преди две години отборът на треньора Николай Якобсен разгроми същия съперник в битката за златните медали с 39:26. Миналата година Дания отнесе Германия с 40:30 на Световното първенство, а по-рано през седмицата записа и победа с 31:26 в груповата фаза.

Двата отбора се движеха гол за гол до средата на първото полувреме, когато датчаните направиха серия от три безответни чрез Йохан Хансен и на два пъти Питлик. Германците обаче се върнаха бързо и изравниха, а датчаните отново поведоха с два гола до почивката. Именно тази разлика се задържа дълго време в мача, но домакините отбелязаха последните пет попадения и вдигнаха трофея.

Матияс Гидсел отбеляза седем гола и стана водещ реализатор на турнира с 68, а неговият съотборник Питлик остана с четири по-малко на втората позиция. Стражът Емил Нилсен пък завърши с втория най-добър процент спасявания с 31%, изоставайки само от стража на германците Андреас Волф. Той приключи турнира с 31.9%.

След мача Гидсел бе награден с призаа за най-добър играч на еврошампионата, а Франсиско Коща от Португалия бе отличен сред младежите.

По-рано през деня Хърватия преодоля голям ден и 12 гола на Омар Инги Магнусон, за да спечели с 34:33 (17:14) срещу Исландия в мача за третото място. Хърватитe са бронзови медалисти за четвърти път в историята, като те имат и три загубени финала.

Европейското първенство през 2028 година ще бъде проведено в Португалия, Испания и Швейцария половин година преди Олимпийските игри в Лос Анджелис.

Следвай ни:

Снимки: Imago