Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Дания победи Германия на финала и спечели първата си европейска титла по хандбал за мъже от 14 години

Дания победи Германия на финала и спечели първата си европейска титла по хандбал за мъже от 14 години

  • 1 фев 2026 | 22:12
  • 611
  • 0
Дания победи Германия на финала и спечели първата си европейска титла по хандбал за мъже от 14 години

Световният и олимпийски първенец Дания спечели първата си континентална титла от 2012 година насам, след като победи Германия с 34:27 (18:16) на финала на Европейското първенство по хандбал за мъже. Симон Питлик отбеляза осем гола за успеха на домакините, които вече са трикратни първенци.

Дания влезе в мача без загуба срещу Германия от 2016 насам, като на Олимпийските игри преди две години отборът на треньора Николай Якобсен разгроми същия съперник в битката за златните медали с 39:26. Миналата година Дания отнесе Германия с 40:30 на Световното първенство, а по-рано през седмицата записа и победа с 31:26 в груповата фаза. 

Двата отбора се движеха гол за гол до средата на първото полувреме, когато датчаните направиха серия от три безответни чрез Йохан Хансен и на два пъти Питлик. Германците обаче се върнаха бързо и изравниха, а датчаните отново поведоха с два гола до почивката. Именно тази разлика се задържа дълго време в мача, но домакините отбелязаха последните пет попадения и вдигнаха трофея.

Матияс Гидсел отбеляза седем гола и стана водещ реализатор на турнира с 68, а неговият съотборник Питлик остана с четири по-малко на втората позиция. Стражът Емил Нилсен пък завърши с втория най-добър процент спасявания с 31%, изоставайки само от стража на германците Андреас Волф. Той приключи турнира с 31.9%.

След мача Гидсел бе награден с призаа за най-добър играч на еврошампионата, а Франсиско Коща от Португалия бе отличен сред младежите. 

По-рано през деня Хърватия преодоля голям ден и 12 гола на Омар Инги Магнусон, за да спечели с 34:33 (17:14) срещу Исландия в мача за третото място. Хърватитe са бронзови медалисти за четвърти път в историята, като те имат и три загубени финала. 

Европейското първенство през 2028 година ще бъде проведено в Португалия, Испания и Швейцария половин година преди Олимпийските игри в Лос Анджелис.  

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Други спортове

Първи медал за българската фехтовка от Световна купа младежи отборно

Първи медал за българската фехтовка от Световна купа младежи отборно

  • 1 фев 2026 | 18:59
  • 1548
  • 0
Българският отбор на сабя се класира на 15-о място на турнира за Световната купа за девойки в Тбилиси

Българският отбор на сабя се класира на 15-о място на турнира за Световната купа за девойки в Тбилиси

  • 1 фев 2026 | 17:45
  • 474
  • 1
Виктория Витлиемова остана на 32 място на Световната купа по сабя за девойки в Тбилиси

Виктория Витлиемова остана на 32 място на Световната купа по сабя за девойки в Тбилиси

  • 1 фев 2026 | 01:22
  • 429
  • 0
Симеон Далеков 12-и на сабя при младежите на "Аспарухов меч"

Симеон Далеков 12-и на сабя при младежите на "Аспарухов меч"

  • 1 фев 2026 | 01:06
  • 651
  • 0
Дания и Германия ще спорят за титлата на Европейското по хандбал

Дания и Германия ще спорят за титлата на Европейското по хандбал

  • 31 яну 2026 | 17:51
  • 840
  • 0
Бяла и Етър 64 увеличиха аванса си на върха в женското хандбално първенство

Бяла и Етър 64 увеличиха аванса си на върха в женското хандбално първенство

  • 31 яну 2026 | 17:41
  • 610
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Сираков за VAR съдията на двубоя с Лудогорец: Не е случайно! Това е тест дали внимаваме в детайлите

Сираков за VAR съдията на двубоя с Лудогорец: Не е случайно! Това е тест дали внимаваме в детайлите

  • 1 фев 2026 | 14:28
  • 43361
  • 246
Димитър Кисимов след титлата от Australian Open: Искам да надмина успехите на Григор Димитров

Димитър Кисимов след титлата от Australian Open: Искам да надмина успехите на Григор Димитров

  • 1 фев 2026 | 22:56
  • 3614
  • 3
Дузпа след 100 минути и два червени картона спасиха Реал Мадрид от нова издънка

Дузпа след 100 минути и два червени картона спасиха Реал Мадрид от нова издънка

  • 1 фев 2026 | 17:07
  • 44850
  • 372
Ман Юнайтед с трети пореден успех при Карик след страхотна драма в добавеното време

Ман Юнайтед с трети пореден успех при Карик след страхотна драма в добавеното време

  • 1 фев 2026 | 18:02
  • 34412
  • 68
Тотнъм отново спря Манчестър Сити

Тотнъм отново спря Манчестър Сити

  • 1 фев 2026 | 20:29
  • 21213
  • 105
Супер Алекс Николов с 20 точки, Лубе удари Верона в Италия

Супер Алекс Николов с 20 точки, Лубе удари Верона в Италия

  • 1 фев 2026 | 20:45
  • 5525
  • 0