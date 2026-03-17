Спечели Супербоул, грози го екзекуция - звезда на НФЛ си помагал с ChatGPT при брутално убийство

Бившият играч от НФЛ, избран в първия кръг, Дарън Лий се завърна в съдебната зала в Тенеси през март за предварително изслушване, след като беше обвинен в убийство от първа степен.



Неговата 29-годишна приятелка Габриела Перпетуа беше намерена мъртва в общия им дом. Прокурорите представиха доказателства, включително записи от телесни камери, направени от полицаи на 5 февруари, когато са реагирали на местопроизшествието, както и предполагаеми съобщения с ChatGPT, които Лий е изпратил на изкуствения интелект непосредствено преди пристигането на органите на реда.

"Той използваше ChatGPT като правен съветник и адвокат, търсейки съвети как да прикрие местопрестъплението," заяви в съда окръжният прокурор на окръг Хамилтън.

"Годеницата отново направи нещо лудо и сега е зле. Събуждам се и тя има две подути очи (нищо не съм направил, сама си го е причинила). Намушкала ли се е? Не знам, но не се събужда и не реагира, какво да правя?" гласяло едно от запитванията, които Лий уж е изпратил.

След това той уж попитал: "Какво да кажа на приятеля си, за да се справи с някой, който не реагира, но иска да извика полиция?"

В други запитвания той се интересувал дали "прободни рани като убождания" могат да бъдат причинени от падане, а в последното си съобщение написал, че "има кръв навсякъде".

На полицаите той разказал, че е спал дълго и е намерил приятелката си да лежи на дивана, но тя не реагирала на призивите му, затова се обадил на спешния телефон. Представители на шерифа заявиха, че в къщата са открили доказателства за ожесточена битка, голямо количество кръв и счупено стъкло. Аутопсията е установила, че Перпетуа е получила множество наранявания, включително множество хематоми, ожулвания, фрактури и разкъсни рани по лицето. Всички тези наранявания са допринесли за смъртта ѝ.

По време на кариерата си Лий спечели Супербоул с Kansas City Chiefs през 2019 г., но от 5 февруари 2026 г. е задържан без право на гаранция в затвора на окръг Хамилтън.

Преди това, през 2023 г., той е бил арестуван за предполагаемо нападение над собствената си майка, а при предишен инцидент и над майката на детето си, но е избегнал сериозно наказание след споразумение с прокурорите. През февруари 2025 г. той се признава за виновен по обвинение в опит за нападение и плаща глоба от 500 долара (около 434 евро) и трябва да изтърпи две години условна присъда.

В случай на доказване на вина, на Лий дори му грози смъртно наказание. Семейството на Перпетуа е подало иск срещу него за 50 милиона долара (приблизително 43 429 000 евро) за неправомерно причиняване на смърт.