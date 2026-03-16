Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Весела Лечева коментира оставката на Стефка Костадинова от БОК

Весела Лечева коментира оставката на Стефка Костадинова от БОК

  • 16 март 2026 | 15:09
  • 2007
  • 1
Весела Лечева коментира оставката на Стефка Костадинова от БОК

Новоизбраният председател на Българския олимпийски комитет Весела Лечева коментира решението на предшественичката си Стефка Костадинова да подаде своята оставка от олимпийската централа, за да участва в предстоящите парламентарни избори като кандидат за депутат от ДПС.

Стефка Костадинова напуска БОК, Делян Пеевски я издига за депутат

“Приемам изявлението на г-жа Стефка Костадинова като призив към федерациите и индивидуалните членове на БОК, подали искови молби срещу Общото събрание на БОК, проведено на 19 април 2025 г., да ги оттеглят в кратки срокове.

Припомням, че зад исковите молби стоят близки и приятели на г-жа Костадинова. Спортната общественост ще повярва, че това е искрено послание, което цели да бъде затворена една от най-срамните страници в историята на българския спорт, само ако те оттеглят своите жалби. До този момент четири различни състава на Софийския градски съд отхвърлиха жалбите относно законността на Общото събрание като неоснователни, така че казусът изглежда ясен и от правна гледна точка. Единственото, което се постига с продължаващата вече близо година съдебна сага, е затрудняване на работата на Българския олимпийски комитет (БОК) и рушене на репутацията на България във всички международни организации.

За да не бъде възпрепятствана работата на Българския олимпийски комитет, очаквам г-жа Стефка Костадинова в най-кратки срокове да определи ден, в който да осъществим работна среща, на която да предаде офиса, както и всички оперативни задачи и да ни информира за финансовото и кадрово състояние на комитета.

Очаквам ясен отговор по всички въпроси в следващите дни в името на българския спорт и българските спортисти”, се казва в изявлението на Весела Лечева.

Следвай ни:

