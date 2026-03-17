  Над 500 спортни кандидатури за "Нощ на звездите"

  • 17 март 2026 | 08:09
Около 500 са подадените кандидатури в категория ”Спорт“ за 15-ото издание на “Нощ на звездите“, което ще се проведе на 5 декември в "Арена София. Спектакълът, посветен на талантливите деца на България, се организира от Фондация „Енчо Керязов“ в четири категории: „Спорт“, „Образование“, „Изкуство“ и „Най-добър млад иноватор“.

“В категория „Спорт“ имаме около 500 кандидатури, което е с над 100 повече от миналата година. Не мога да кажа точно кой спорт е с най-много кандидатури, но за първи път имаме заявка от стрелба с лък. Отново имаме кандидати в скейтборда и брейка. Тази година е годината на волейбола – много са кандидатите при девойките. Традиционно леката атлетика отново ще има представители, както и вдигането на тежести. Увеличението на желаещите в този спорт се дължи на големите успехи на Карлос Насар – олимпийски, световен и европейски шампион по вдигане на тежести. Женската борба и автомобилните спортове също отбелязват заявки със сериозни постижения“, каза още световноизвестният еквилибрист Енчо Керязов.

“Много от кандидатите вече са участвали в предишни издания и сме ги виждали в финалната тройка. Дали отново ще спечелят, предстои да видим. Важното е, че към момента приемаме всички кандидатури – дори тези, подадени в последния момент от учители, треньори и директори на училища. Не сме върнали никого и продължаваме да обработваме формулярите“, добави той.

“В категория „Образование“ имаме малко над 200 кандидатури, а в категория „Изкуство“ – близо 800. Важно е да дадем време на комисиите да разгледат внимателно документите и да определят десетте финалисти във всяка категория. Това е трудна задача, защото всяка година има много силни кандидатури. Нямаме точни срокове – когато информацията е обработена, ще обявим 10-те най-добри във всяка категория“, поясни Енчо Керязов.

“Категория „Млад и новатор“ ще бъде разгледана след определянето на десетте финалисти в другите три категории. Целта е да стимулираме иновативното мислене и да мотивираме млади хора с проекти, които могат да имат значим обществен ефект. Победителят ще получи финансова подкрепа за реализиране на своя проект, независимо дали е на етап идея или вече е започнал“, обясни Керязов.

“Категория „Смело сърце“ също ще присъства и тази година – тя отличава деца и младежи, които проявяват смелост и инициативност. Искаме да дадем достатъчно време както на комисията, така и на участниците, за да се вземе най-обоснованото решение“, добави зам. кметът на община Ямбол.

В 15-ото издание отново ще има и награда в категория „Роден победител“, която ще бъде определена от главния спонсор и основен партньор на инициативата „Нощ на звездите“.

