Габриела Стоева и Евгени Панев допуснаха поражение на World Tour Super 300

Смесената двойки Габриела Стоева и Евгени Панев допусна поражение на турнира по бадминтон World Tour Super 300 в Орлеан (Франция) с награден фонд 250 хиляди долара.

Българите отстъпиха в четвъртфиналния си мач от квалификациите срещу Бриан Васинк и Дебора Жиле (Нидерландия) с 12:21, 12:21 за 23 минути на корта и не успяха да продължат в основната схема.

Стоева и Панев бяха единствените национали, участващи в надпреварата.