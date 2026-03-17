Българските научиха първите си съперници на Европейското първенство по бадминтон

  17 март 2026 | 20:26
Българските състезатели научиха съперниците си за първите мачове от Европейското първенство по бадминтон за мъже и жени в Испания, което ще се проведе от 6 до 12 април.

Защитаващите титлата си от миналата година Стефани Стоева и Габриела Стоева са поставени под номер 1 в основната схема и ще почиват на старта. Във втория кръг сестрите очакват победителките от двубоя между Никол Каруля/Кармен Мария Хименес (Испания) и Дебора Жиле (Нидерландия)/Изабел Лохау (Германия).

При жените Калояна Налбантова започва срещу Петра Майкснерова (Чехия), а Стефани Стоева срещу Леона Ли (Великобритания).

Димитър Янакиев ще играе срещу Дики Дви Пангесту (Азербайджан), а Иван Русев и Илиян Стойнов на двойки мъже стартират срещу представителите на домакините Алберто Пералс и Якобо Фернандес.

На двойки жени Цветина Попиванова и Михаела Чепишева ще имат за съпернички Фиона Халберг и Елин Йолинг (Швеция).

Габриела Стоева и Евгени Панев на смесени двойки ще спорят с петите поставени Марвин Зайдел и Тук Фуон Нгуен (Германия).

