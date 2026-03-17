В Шумен 61 искат да спечелят турнира за Купата на България за шести път

Хандбалният Шумен 61 ще атакува шести трофей в турнира за Купата на България. Отборът ще разчита и на подкрепата на феновете си, след като ще е домакин на финалната фаза на турнира, който ще се състои в ремонтираната зала „Арена Шумен” в началото на април, съобщиха от пресслужбата на клуба.

На 4 април, в 14:30 часа, ще се играе първият полуфинал от турнира между отборите на Фрегата (Бургас) и Локомотив (Горна Оряховица), в зала "Арена Шумен", а в 17:00 часа, на същото място - вторият полуфинален сблъсък между домакините Шумен 61 и Спартак” (Варна). На следващия ден ще бъде определен носителят на трофея в мач, който ще започне в 13:00 часа, както и класиралите се на трето и четвърто място в турнира, в двубой, който също ще се играе в зала „Арена Шумен“ от 10:30 часа, уточниха от пресслужбата на Шумен 61.

Статистиката сочи, че до момента домакинът на турнира – Шумен 61, е ликувал с трофея общо пет пъти – през 2010, 2012, 2021, 2023 и 2024 година, припомниха от пресслужбата на шуменския хандбален клуб.

Да продължи победната си серия в шампионата и в турнира за Купата на България е решен хандбалният Шумен 61, заявиха от клуба преди дни.