Българският хандбал скърби! Почина селекционерът на мъжкия национален отбор

С огромна болка и тъга от БФХандбал съобщиха, че на 61-годишна възраст днес, в болница във Франция, е починал селекционерът на мъжкия национален отбор на България Илиян Василев.

Въпреки сериозните здравословни проблеми, той остана начело на "лъвовете" до последно и води отбора в двата двубоя срещу Турция от предквалификациите за Евро 2028, изиграни в началото на януари — доказателство за неговата отдаденост, сила на духа и безгранична любов към играта.

България не успя да се класира за същинските квалификации за Евро 2028 след втора загуба от Турция

Илиян Василев е първият български хандбалист играл във френския елит. Роден през 1964 година в Добрич, той е рожба на детско-юношеската школа на Добруджа и на треньора Желязко Димитров. Двукратен шампион и носител на три трофея от Купа България с ЦСКА, Василев е част от отбор, постигнал впечатляващите 82 поредни мача без загуба във всички турнири. Един от героите е при паметната победа на ЦСКА в четвъртфинала за КЕШ срещу европейския шампион Гросвалдщадт със 17:12 (12:10), когато през цялото второ полувреме допуска едва два гола. Повтаря това забележително постижение и през 1985 година на Световното първенство в Норвегия срещу Кувейт – 21:11 (13:9). Два пъти става шампион и носител на купата и с отбора на НСА.

За мъжкия национален отбор на България се състезава в периода 1983 – 1995 година и записва над 250 мача с националната фланелка. Удостоен е със званието "Майстор на спорта" още през 1985 година.

През 1991 година заминава за Ница (Франция), където продължава своя път първо като състезател, а по-късно и като треньор. Три пъти става шампион във Втора лига с отбора на Ница, печели титлата и с Белфер, а през 1995 година участва и във френската Суперлига. Многократно е отличаван като най-добър вратар в различни формати на Френската федерация по хандбал. Именно във Франция получава и треньорския си лиценз под ръководството на легендарния специалист Даниел Константини — дългогодишен наставник на националния отбор на "петлите", световен и олимпийски шампион.

В последните години Илиян Василев избра отново да служи на българския хандбал, като пое мъжкия национален отбор, част от който е и неговият син Кристиан Василев. Под негово ръководство тимът ни спечели призови места в турнирите на Международната федерация по хандбал, а последният голям успех бяха сребърните медали от IHF Emerging Nations Championship във Варна.

"Днес българският хандбал загуби не просто изключителен спортист и треньор, а човек с огромно сърце, вдъхновител и пример за поколения състезатели. Изказваме най-дълбоките си и искрени съболезнования на неговото семейство, близки, приятели и всички, които имаха честта да го познават. И когато вратите на залата притихнат, ще знаем, че някъде там горе има още един пазител — този път на небесната врата. Поклон пред светлата му памет!", се казва в съобщението на БФХ.

Eкипът на Sportal.bg изказва най-искрените си съболезнования на семейството, близките и приятелите на Илиян Василев.