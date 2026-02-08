Популярни
Българският хандбал скърби! Почина селекционерът на мъжкия национален отбор

  • 8 фев 2026 | 19:22
Българският хандбал скърби! Почина селекционерът на мъжкия национален отбор

С огромна болка и тъга от БФХандбал съобщиха, че на 61-годишна възраст днес, в болница във Франция, е починал селекционерът на мъжкия национален отбор на България Илиян Василев.

Въпреки сериозните здравословни проблеми, той остана начело на "лъвовете" до последно и води отбора в двата двубоя срещу Турция от предквалификациите за Евро 2028, изиграни в началото на януари — доказателство за неговата отдаденост, сила на духа и безгранична любов към играта.

България не успя да се класира за същинските квалификации за Евро 2028 след втора загуба от Турция
България не успя да се класира за същинските квалификации за Евро 2028 след втора загуба от Турция

Илиян Василев е първият български хандбалист играл във френския елит. Роден през 1964 година в Добрич, той е рожба на детско-юношеската школа на Добруджа и на треньора Желязко Димитров. Двукратен шампион и носител на три трофея от Купа България с ЦСКА, Василев е част от отбор, постигнал впечатляващите 82 поредни мача без загуба във всички турнири. Един от героите е при паметната победа на ЦСКА в четвъртфинала за КЕШ срещу европейския шампион Гросвалдщадт със 17:12 (12:10), когато през цялото второ полувреме допуска едва два гола. Повтаря това забележително постижение и през 1985 година на Световното първенство в Норвегия срещу Кувейт – 21:11 (13:9). Два пъти става шампион и носител на купата и с отбора на НСА.

За мъжкия национален отбор на България се състезава в периода 1983 – 1995 година и записва над 250 мача с националната фланелка. Удостоен е със званието "Майстор на спорта" още през 1985 година.

През 1991 година заминава за Ница (Франция), където продължава своя път първо като състезател, а по-късно и като треньор. Три пъти става шампион във Втора лига с отбора на Ница, печели титлата и с Белфер, а през 1995 година участва и във френската Суперлига. Многократно е отличаван като най-добър вратар в различни формати на Френската федерация по хандбал. Именно във Франция получава и треньорския си лиценз под ръководството на легендарния специалист Даниел Константини — дългогодишен наставник на националния отбор на "петлите", световен и олимпийски шампион.

В последните години Илиян Василев избра отново да служи на българския хандбал, като пое мъжкия национален отбор, част от който е и неговият син Кристиан Василев. Под негово ръководство тимът ни спечели призови места в турнирите на Международната федерация по хандбал, а последният голям успех бяха сребърните медали от IHF Emerging Nations Championship във Варна.

"Днес българският хандбал загуби не просто изключителен спортист и треньор, а човек с огромно сърце, вдъхновител и пример за поколения състезатели.

Изказваме най-дълбоките си и искрени съболезнования на неговото семейство, близки, приятели и всички, които имаха честта да го познават.

И когато вратите на залата притихнат, ще знаем, че някъде там горе има още един пазител — този път на небесната врата.

Поклон пред светлата му памет!", се казва в съобщението на БФХ.

Eкипът на Sportal.bg изказва най-искрените си съболезнования на семейството, близките и приятелите на Илиян Василев.

